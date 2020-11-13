Своими показаниями женщина пыталась обеспечить алиби своему мужчине, которого обвиняют в убийстве.

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жены экс-министра иностранных дел Украины по факту введения в заблуждение органа досудебного расследования, объединенного с искусственным созданием доказательств защиты (ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая, будучи допрошенной в качестве свидетеля, с целью обеспечения алиби своему мужу, которому инкриминируют умышленное убийство (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины), сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения указанного преступления бывшим министром. "Поэтому своими ложными показаниями жена пыталась способствовать тому, чтобы ее муж избежал ответственности за убийство. Однако выводы экспертов опровергли все сказанное фигуранткой производства во время выступления в суде и в рамках следственного эксперимента", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное следствие по указанному производству завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина покончил с собой, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

25 марта Кожару задержала полиция, а 27 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн. Адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний жене Кожары. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа с возможностью внесения залога в 14 млн 083 тыс. 400 грн.

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Автор: Инна Андалицкая