Подарки военного времени: полезные, практичные и уютные

Война - сверхиспытание для украинцев, однако ни один россиянин не помешает нам дарить друг другу немножко тепла и любви. УНИАН собрал несколько интересных и полезных идей подарков к праздникам.

Рождество с Новым годом прочно держатся в пятерке самых любимых праздников украинцев. И каждый год в конце декабря социологи делают замеры предновогодних настроений граждан. В сети разворачиваются баталии по поводу "старого" и "нового" стиля празднования (встречать Рождество с большей частью мира 25 декабря, или отложить до укоренившейся десятилетиями привычки - 7 января), уместности праздновать что-то вообще, и, конечно, подарков на праздники.

На новогодние праздники в условиях войны, наверное, лучшим подарком будет донат украинским воинам. Но и тем, кто не на фронте, нужны полезные для выживания в экстремальных условиях вещи. Производители и магазины начинают предлагать идеи еще с ноября, с "черной пятницы". Но если кто-то из читателей УНИАН до сих пор не определился, предлагаем свою подборку полезных и уместных "подарков военного времени".

Подарок на новый год: свет и уют

Уже три года каждая зима в Украине рискует превратиться в самую тяжелую, ведь количество российских атак, в частности на украинскую энергетику, с наступлением холодов только увеличивается. Но даже при условии больших запасов свечей и павербанков в семье, вряд ли кому-то дополнительные источники света и различные зарядные устройства для них станут лишними.

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Один из распространенных подарков последних лет - свечи. Они бывают гелевые, парафиновые, стеариновые, восковые, ароматизированные... На маркетплейсах и личных страницах производителей в соцсетях цены на них стартуют от менее чем 100 гривен до почти 5 тысяч гривен. Но, выбирая такой подарок, стоит ориентироваться не только на цены, но и помнить: парафиновые горят очень быстро, лучшими по времени горения считаются восковые и стеариновые. И, конечно, бонусом к такому подарку идет тепло.

Подарочные наборы из свечей бывают на любые цену и вкус. К примеру, на популярном маркетплейсе украинских товаров Всі.Свої свечи ручной работы, декорированные на зимние праздники можно найти даже от 300 грн, соевые свечи в тематических новогодних подсвечниках - от 400 грн, свечи в дереве - от 600 грн... Можно и самостоятельно сделать свечу, приобретя соответствующий набор (от 450 грн) и потратив немного времени.

Не менее приятными подарками могут стать автономные источники света - разнообразные светильники, LED-лампы, туристические фонари, гирлянды, проекторы звездного неба, моря, релаксирующих картинок. Недорогой налобный фонарь можно найти от 100 грн, яркий набор декоративных свечей или гирлянд на батарейках - 200-300 грн, проектор звездного неба - от 230 грн, портативный кемпинговый фонарь от 800 грн. В любом случае нехватка солнца зимой и еще и отключение электроэнергии провоцируют апатию и депрессивное состояние. Поэтому даже с психологической точки зрения дополнительного света никогда не бывает мало. Главное - чтобы оно было автономным.

Поэтому стоит также не забывать о батарейках и павербанках для всех этих гаджетов. 500-700 гривен - и очень долго не будете переживать об отсутствии света во время отключений электроэнергии. Кроме того, интересным решением может быть портативная солнечная батарея (можно найти в пределах тысячи гривен), которая позволит восстанавливать заряд аккумуляторов или подзарядить не только лампу, но и телефон.

Кстати, в последнее время набирают популярность мощные повербанки, которые позволят часами работать роутеру или даже ноутбуку. Цена вопроса - от 1,5 тыс гривен. Выбор, например, на Розетке - огромный. Также к ним можно на всю ночь подключить плед или одеяло с usb-зарядкой и подогревом (от 500 грн). А уют обеспечит приятная музыка из JBL-колонки (самую простую портативную колонку можно найти за 400-500 грн).

Забота

Если еще три года назад плед, теплые носки (от 300 грн), или термос (от 600 грн), считались не лучшими подарками, то сейчас они воспринимаются уже как проявление настоящей заботы.

Более того, носки могут стать не только теплым, но и изысканным подарком, если вы выберете модели ручной работы, которые можно найти, например, у бренда дизайнерской вязаной одежды ROMANOVA. Каждая их пара - эксклюзив, все носки декорированы интересными фактурными узорами, доступны в разных цветах и размерах. Выполнены из специальной износостойкой пряжи для носков, а потому будут служить, не теряя своего первоначального вида, очень долго. Стартуют в цене от 1000 грн. В комплект вы можете выбрать другие аксессуары вроде шарфов, палантинов, шапок, а если ищете что-то еще более эксклюзивное - присмотритесь к авторским моделям свитеров для женщин и мужчин, они того стоят.

Теплые ноги и горячая чашка кофе или чая, когда идешь на работу и возвращаешься с работы в темноте, - это то, что нужно. Кстати, долго сохранять воду горячей также поможет термопот (лучше, когда он с помпой, чтобы набирать кипяток, когда нет электричества), а от холода спасет термобелье. Широкий его выбор - от синтетического до шерстяного - есть в профильных магазинах, вроде Gorgany или Милитарист. Если повезет попасть еще и на рождественские скидки, то можно найти хороший комплект до 2 тысяч гривен. И оно того стоит.

Самым практичным людям вообще можно подарить набор продуктов длительного хранения (заказать готовый, или же собрать самим). Например, Военторг Гайдамак предлагает один из наборов - "Аварийный рацион питания", который можно использовать при недостатке продуктов в случае непредвиденных обстоятельств, аварий или катастроф - за 599 грн. Для одного взрослого человека такого набора хватит для нормального питания на двое суток. А, например, за 8800 грн можно приобрести набор с запасом пищи на 15 суток (при двух приемах пищи в сутки для двух взрослых). Одному человеку при трех приемах пищи ежедневно такого набора хватит примерно на 20 дней.

Зато романтическим особам хорошим подарком могут стать мягкие игрушки и специальные подушки для объятий, идеальный подарок на новый год девушке. Довольно популярны игрушки-обнимашки Кот Батон и Гусь. Маленькие можно приобрести от 350 грн. Большие - за тысячу гривен и больше.

Когда приходится длительное время находиться в укрытии, когда вокруг шумно (много людей, в том числе с детьми и домашними любимцами) и из удобств - разве что стул или скамейка, сон вообще может показаться роскошью. Поэтому приятным подарком может стать легкий раскладной стул, спальный мешок, маска для сна, беруши или наушники. Выбор - огромный - на любой цвет, вкус и кошелек.

После тревожных ночей замечательным проявлением заботы могут стать даже патчи под глаза от отеков. А для снижения стресса в целом -подарочный сертификат на сессию с психологом. Одну, пять, десять встреч со специалистами разных направлений можно выбрать, например, в сервисе психологической помощи Hold You. Цены - от 1190 грн. Еще один сервис по подбору психологов MyTherapists предлагает акцию - первые две сессии по 50 минут за 1100 гривен. Зато платформа Rozmova предлагает не только сертификаты с фиксированной ценой, а подарок на удобную для клиента сумму (от 1500 грн). Остальную стоимость консультации психолога (при необходимости) сможет оплатить тот, кто получит такой подарок.

"Школа выживания"

В условиях, когда россияне ракетными обстрелами и "Шахедами" ежедневно терроризируют гражданские города Украины, важно иметь навыки, которые позволяют не паниковать и выживать в критических ситуациях. Прилетит или не прилетит, но отличный подарок на новый год мужчине - различные курсы выживания, курсы оказания первой медицинской помощи, тренинги по тактической медицине и тому подобное.

Здесь могут пригодиться как бесплатные курсы от Prometheus, вроде базовой военной подготовки, что пригодится новичкам, так и специфические авторские курсы для "продвинутых", например, "Выживание на вражеской территории" от Центра ВСП "SEAL". Всеукраинский союз парамедиков уже много лет предлагает тренинги, которые позволяют овладевать навыками первой домедицинской помощи даже подросткам. И научиться спасать хотя бы собственную жизнь стоит немного - от 1500 грн.

Дополнением к таким курсам (или отдельным подарком) могут стать туристические газовые и/или спиртовые плитки/горелки, термостойкая посуда к ним, химические грелки, аптечки, турникеты. Часть упомянутых подарков может пригодиться не только в случае падения обломков вражеских ракет, но и в случае, если случится ДТП. Ведь, к сожалению, темные зимние вечера и отсутствие уличного освещения из-за обесточивания - те факторы, которые не способствуют безопасности на дорогах. Поэтому уместными могут стать даже такие подарки, как светоотражающие элементы одежды, наклейки, браслеты, брелоки (от 40 гривен).

Еще одна идея необычного, но полезного подарка - GPS-трекеры, которые в условиях войны пользуются спросом благодаря возможности отследить местонахождение пожилых людей, детей и домашних любимцев. А как маленькое дополнение к любому из подарков можно приобрести свисток (брелок-свисток) - устройство, которое поможет подать сигнал бедствия и привлечь внимание к человеку на темной улице, или пригодится, чтобы спасатели нашли человека под завалами.

Сверхважными в условиях войны являются не только навыки выживания, но и способность быть полезным для ВСУ. В этом смысле интересный подарок на новый год парню - курсы пилотирования БПЛА. К примеру, проект Victory Drones учит и как собрать FPV-дрон, и как им управлять, а Центр подготовки операторов БПЛА "Крук" берется за обучение операторов мультироторов и БПЛА типа "крыло". Ну, а если вам нравится мысль, что стоит уметь целиться во врага из традиционного оружия, то отличным подарком может стать абонемент в тир или спортивно-стрелковый клуб.