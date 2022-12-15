В ЮНИСЕФ отметили, что многие украинские дети лишены доступа к образованию, потому что их школы повреждены или разрушены, а отключение электроэнергии делает невозможным образование через интернет.

Зимой почти 7 млн украинских детей, а это – почти каждый ребенок, остались без постоянного доступа к электроэнергии, отоплению и воде из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как говорится в заявлении Детского фонда ЮНИСЕФ, также многие украинские дети лишены доступа к образованию - их школы повреждены или разрушены, а отключение электроэнергии делает невозможным образовательный процесс через интернет.

В фонде отметили, что наступление морозов повышает для детей и без того высокие риски пневмонии, гриппа, заболеваний, передающихся через воду и COVID-19.

Видео дня

Также специалисты фонда подчеркнули, что многие дети лишены связи с друзьями и семьей, из-за чего страдает их психическое здоровье. По оценкам фонда, 1,5 млн украинских детей рискуют получить депрессию, тревогу, посттравматические стрессовые расстройства и другие психические травмы.

В связи с этим в ЮНИСЕФ требуют от РФ соблюдать правила войны, в которых дети и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

"Правила ведения войны четкие – дети и гражданская инфраструктура, на которую они полагаются, чтобы выжить, должны быть защищены", – прокомментировала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она добавила, что также важно, чтобы ЮНИСЕФ и другие гуманитарные организации имели "быстрый и беспрепятственный доступ к детям и семьям, нуждающимся в помощи, независимо от того, где они находятся". В фонде констатировали, что в настоящее время чрезвычайно сложной является ситуация на освобожденных территориях – в районах Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, к которым гуманитарные организации долгое время не имели доступа.

По данным ЮНИСЕФ, чтобы удовлетворить немедленные и долгосрочные потребности 9,4 млн человек, в том числе 4 млн детей, которые страдают от войны в Украине, нужно $1,1 млрд.

Украинские беженцы в ЕС

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинцев зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за холодов и атак россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этой причине из Украины могут выехать еще 2-3 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости: