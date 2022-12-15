Зимой почти 7 млн украинских детей, а это – почти каждый ребенок, остались без постоянного доступа к электроэнергии, отоплению и воде из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Как говорится в заявлении Детского фонда ЮНИСЕФ, также многие украинские дети лишены доступа к образованию - их школы повреждены или разрушены, а отключение электроэнергии делает невозможным образовательный процесс через интернет.
В фонде отметили, что наступление морозов повышает для детей и без того высокие риски пневмонии, гриппа, заболеваний, передающихся через воду и COVID-19.
Также специалисты фонда подчеркнули, что многие дети лишены связи с друзьями и семьей, из-за чего страдает их психическое здоровье. По оценкам фонда, 1,5 млн украинских детей рискуют получить депрессию, тревогу, посттравматические стрессовые расстройства и другие психические травмы.
В связи с этим в ЮНИСЕФ требуют от РФ соблюдать правила войны, в которых дети и гражданская инфраструктура должны быть защищены.
"Правила ведения войны четкие – дети и гражданская инфраструктура, на которую они полагаются, чтобы выжить, должны быть защищены", – прокомментировала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
Она добавила, что также важно, чтобы ЮНИСЕФ и другие гуманитарные организации имели "быстрый и беспрепятственный доступ к детям и семьям, нуждающимся в помощи, независимо от того, где они находятся". В фонде констатировали, что в настоящее время чрезвычайно сложной является ситуация на освобожденных территориях – в районах Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, к которым гуманитарные организации долгое время не имели доступа.
По данным ЮНИСЕФ, чтобы удовлетворить немедленные и долгосрочные потребности 9,4 млн человек, в том числе 4 млн детей, которые страдают от войны в Украине, нужно $1,1 млрд.
Украинские беженцы в ЕС
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинцев зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.
Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за холодов и атак россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этой причине из Украины могут выехать еще 2-3 млн человек.