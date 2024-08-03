В ТЦК отметили, что информация о военнообязанных может поступать и из других реестров.

В Украине военнообязанные должны лично сообщить ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных, в том числе и о женитьбе или рождении детей. Это нужно сделать в течение семи дней и предоставить соответствующие документы, сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью "Главреду".

По ее словам, сейчас функции обновления данных дистанционно нет в электронном кабинете военнообязанного, однако в ТЦК надеются, что вскоре это можно будет сделать и через приложение.

"Каждое неуведомление об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение, но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, что в случае, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", - объяснила Козак. Видео дня

Она добавила, что реестр военнообязанных уже наполняется нужными данными из других реестров центральных органов исполнительной власти. Некоторую информацию работники ТЦК уже видят, однако она еще не полная.

"Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщил, или получил образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного уведомления лица. Но это не касается данных из "Резерв+", это отдельная норма", - уточнила офицер.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что делать, если сотрудники ТЦК игнорируют документы в приложении "Резерв+". Он отметил, если у патруля отсутствует сканер для считывания QR-кода, то е-документ будет проверяться с помощью любого смартфона, который имеет функцию сканирования QR-кода.

"Если случаются такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию, и все станет на свои места. Этот вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны", - заверил он.

Также юрист рассказал, как правильно проходить военно-врачебную комиссию. По его словам, если человек не согласен с результатами повторного осмотра, то у него есть право обжаловать их в установленном законом порядке.

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