"Это инвестняни": в соцсетях отреагировали на перестрелку в Броварах

УНИАН собрал для вас самые остроумные шутки, которые "гуляют" по интернету.

В пятницу утром в Броварах под Киевом легальные и нелегальные маршрутчики устроили бандитские разборки со стрельбой прямо посреди жилых домов.

В "боях" за возможность возить людей в маршрутках принимали участие около сотни "титушек", из которых задержали всего лишь 10.

Несмотря на угрозу для жизни людей, живущих в близлежащих домах (к слову, пули пробили окна в жилой многоэтажке), в соцсетях не обошлось без шуток на эту тему.

УНИАН собрал для вас самые остроумные шутки, которые "гуляют" по интернету:

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая в 7:15 в Броварах около сотни людей устроили разборки в стиле "90-х" со стрельбой посреди жилых домов. Отмечается, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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