По словам специалиста, людям нужны позитивные переживания и это нормально.

В случае остановки или приостановления боевых действий, украинцы будут иметь определенную эйфорию, которую будет стимулировать и государство, ведь нужно иметь ощущение победы. Такое мнение высказал социальный и военный психолог Олег Покальчук в интервью "Украинской правде".

"Это как инерция от резкого торможения авто. Кто не пристегивается, вылетает через лобовое стекло. Здесь важно пристегнуться. Подавляющее большинство общества пренебрегает правилами безопасности: "Тормоза придумали трусы". Поэтому эта вот инерция от остановки... Я думаю, что часть общества вылетит сквозь это лобовое стекло возможного перемирия. Я слабо в него верю, но к этому надо готовиться тоже", - подчеркнул он.

По его словам, эйфорические состояния общества основаны на иллюзии реализации.

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"Я пережил все Майданы, и после каждого Майдана люди говорили: "Ну вот после этого уже будет все прекрасно!". Была эйфория. Через два - три года маятник уходит в другую сторону. Как торжественные браки на Майдане - и потом через два - три года развод, потому что оказывается, что это разные люди", - объяснил специалист.

Покальчук отметил, что для него и друзей нет принципиального значения относительно подписанного мира, ведь "мы как до войны воевали, так и после войны будем", потому что это экзистенциальная война.

"Я пытаюсь остатками префронтальной коры удержаться в рамках критического мышления и не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Мне реально просто некогда разочаровываться. С утра до вечера полно работы. Но у части эйфория будет, политически модерируемая эйфория. Это не плохо. Людям нужны положительные переживания. Если их нет, то их надо стимулировать. Я как психотерапевт полностью за то, чтобы люди чувствовали какие-то положительные эмоции", - отметил психолог.

Также Покальчук прокомментировал программу "Контракт 18-24", которая направлена на то, чтобы мотивировать молодежь становиться добровольцами. В частности его спросили, будут ли для молодого человека последствия для психологического состояния хуже от участия в войне, чем для более взрослых людей.

"Алкоголь им можно продавать, а в армии служить они не могут. Это как вопрос о крестике и трусах. Служба в армии для молодого человека будет психологической травмой, когда папа и мама, и общество ему скажут, что это травма. А когда общество скажет, что если ты не служил в армии, то что-то с тобой не так - тогда и реакция будет соответствующая", - ответил психолог.

По словам специалиста, молодое поколение физически менее выносливое, однако это общепринятая деградация человеческого вида, а не только украинский процесс. Он подчеркнул, что психика молодого человека гибкая, ведь если бы она не была такой, то человечество бы не выжило.

"Когда же люди с диванов говорят о посттравматическом стрессе, мол, военные "вернутся и всех постреляют", это чистый идиотизм. Посттравматическое стрессовое расстройство проявляется как минимум через полгода после того, как заканчиваются боевые действия. И это касается достаточно небольшого процента людей. Всякие острые стрессовые реакции, они характеризуются тем, что чем острее эта реакция, тем быстрее она проходит. Это как температура. Когда у человека высокая температура, организм борется. А когда у вас 37, вы можете тошнить с этой температурой месяц", - объяснил Покальчук.

Возможное перемирие между Украиной и РФ - что известно

Как писал УНИАН, 11 марта после переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сделал заявление о 30-дневном перемирии в войне. По его словам, Украина готова принять предложение в том случае, если Россия будет согласна на это.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, что означает 30-дневное перемирие с Россией.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - подчеркнул он.

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