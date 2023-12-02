На данный момент Россия требует от Украины капитуляции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о том, что Европа готовит "мирные предложения" Украине для завершения войны с РФ.

О соответствующей "зраде" украинских интересов упомянула в своем эфире российская журналистка Юлия Латынина. Однако политик заявил, что не слышал об этом.

Он разъяснил, что в понимание многих, "мирные предложения" звучат так: "Оставьте России оккупированные территории". Это идеальный вариант "мира" для РФ, которая, при таком сценарии, все равно будет "съедать" Украину войной по линии разделения огня, как это делала ранее с 2014 года, указал Подоляк.

"Президент об этом говорит. Нет никаких предложений, нет давления на Украину, и быть не может. Он акцентирует на том, что периодически подобные слухи он, конечно же, слышит... Но, есть две вещи, которые нужно понять. Первая - не будет никакого мира. Вернее, нельзя назвать "миром" то, что подразумевает под собой замораживание конфликта. И второе - Российская Федерация не собирается ни с кем ни о чем договариваться, и она никогда не собиралась этого делать. Она собирается либо выиграть, либо проиграть войну", - подчеркнул он.

Советник главы ОП обозначил, что во всех заявлениях "о переговорах" Россия использует в своей риторике предложения о капитуляции Украины. "То есть, они говорят (Россия - УНИАН), что так называемые цели "СВО" должны быть выполнены в полном объеме. Это значит, Украина должна юридически отказаться от своих территорий, суверенитета, целого ряда внутренних процессов, внутренней идентичности как страны...".

По словам Подоляка, на это Киев категорически не согласен. Это не тот "мир", который нужен Украине.

Путин заговорил о мирных переговорах с Украиной

22 ноября во время выступления на саммите G20 лидер РФ Владимир Путин заговорил о "мирных переговорах" с Украиной. Он заявил, что никогда не отказывался от диалога с Киевом и уточнил, что именно украинская власть подписал указ, воспрещающий "говорить с Россией".

При этом Путин назвал агрессию войск РФ против Украины "трагедией" и намекнул, что нужно искать пути для завершения войны.

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