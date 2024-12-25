По его мнению, Западу не стоит недооценивать такой сценарий.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прекращение войны на плохих для обеих сторон условиях приведет к реваншистским настроениям в украинском и российском обществах.

Если Украина выиграет, но Россия не потерпит поражения, то конфликт лишь будет находиться на паузе, сказал дипломат в интервью Kyiv Independent. Уже вскоре Москва снова нападет на украинские территории, объявив "специальную военную операцию":

"Но если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать".

По мнению Кулебы, следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на послевоенном восстановлении страны, однако после них к власти придут люди с реваншистскими лозунгами:

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"Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике", - добавил он.

Угроза реваншистских настроений в России

Напомним, в начале полномасштабного вторжения ряд европейских политиков волновались, что поражение Российской Федерации может иметь непредсказуемые последствия.

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал позволить кремлевскому правителю Путину "сохранить лицо" и не унижать россиян.

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