Срок изготовления документа уменьшили на три дня.

В Украине сократили срок срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Такое решение было принято на заседании правительства 15 октября.

Как сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, срок изготовления документа уменьшили на три дня. Теперь срочное оформление займет не 10 рабочих дней, а 7.

"Внесены изменения в приложение "Перечень административных услуг в сфере миграции и их стоимость". [...] Дополнен Перечень административной услугой по одновременному оформлению (в том числе вместо утерянного или украденного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу и установлена ее стоимость в зависимости от срочности", – написал Мельничук в своем телеграм-канале.

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Так, был сокращен с 10 до 7 рабочих дней срок предоставления административной услуги срочного оформления (в том числе вместо утерянного или украденного) и обмена паспорта гражданина Украины, помимо оформления паспорта гражданина Украины впервые.

Оформление паспорта в Украине: вы могли это пропустить

Украинских юношей в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег". Соответствующее постановление было принято Кабмином.

С 7 октября также изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Оформление паспортных документов в Украине подорожало до 650 грн, обмен водительского удостоверения будет стоить 950 грн.

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