Юрист отметил, что получение повестки не означает автоматический призыв в армию.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, но некоторые категории мужчин призывного возраста имеют право на отсрочку. Юрист Дмитрий Франчук в интервью РБК-Украина рассказал, можно ли подать соответствующие документы в ТЦК и СП, если повестка уже была вручена.

"Получение повестки не означает автоматический призыв. Если у вас есть законные основания для отсрочки, например обучение, уход за ребенком, ненадлежащее состояние здоровья и тому подобное, вы имеете право подать заявление об отсрочке", - объяснил он.

Юрист поделился, что для получения отсрочки от мобилизации сперва необходимо собрать все необходимые документы, которые подтверждают это право. Это могут быть справки из учебного заведения, медицинские справки или свидетельство о рождении ребенка.

Видео дня

После этого нужно написать заявление о предоставлении отсрочки и прикрепить к нему копии всех необходимых документов. Заявление необходимо подать в ТЦК и СП по месту регистрации, уточнил Франчук. Сотрудникам стоит рассказать об обстоятельствах, которые дают гражданину право на отсрочку.

Даже в случае подачи заявления об отсрочке может потребоваться прохождение ВВК. Это необходимо для подтверждения оснований для отсрочки, подчеркнул юрист.

"Если вам отказывают в отсрочке без достаточных оснований, вы можете обжаловать это решение в административном порядке или через суд", - добавил он.

Кроме того, юрист заявил, что заявление нужно подать как можно раньше, чтобы сотрудники ТЦК и СП быстрее рассмотрели этот вопрос. Он отметил, что подача заявления гарантирует, что военнообязанного не призовут в армию, если у него есть законные основания на отсрочку.

"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП", - подчеркнул Франчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что заменить мобилизацию добровольным рекрутингом не удастся. Он отметил, что принудительный процесс мобилизации должен предусматривать мотивирование людей идти на войну.

Кроме того, боец Вооруженных сил Украины с позывным "Тунец" считает, что отправлять на фронт всех украинских мужчин не является хорошей идеей. Он подчеркнул, что каждый человек должен выполнять свою работу даже в тылу.

Вас также могут заинтересовать новости: