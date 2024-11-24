Там добавили, что видеофиксация при оповещении и проверке документов военнообязанных работниками ТЦК происходит непрерывно.

Если военнообязанный отказался от получения повестки, то этот факт фиксируют представители ТЦК, составляя соответствующий акт.

Такое разъяснение предоставили в Черниговском областном ТЦК и СП. Там отметили, что в случае отказа резервиста или военнообязанного от повестки во время проведения представителями ТЦК мероприятий оповещения составляется акт отказа от получения повестки, который подписывают минимум двое представителей группы оповещения. Также он зачитывается тому, кто отказался от повестки.

Затем этот акт подается руководителю районного (городского) ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

Видео дня

В случае отказа проследовать в военкомат, полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании ст. 261 и 262 Кодекса об административных правонарушениях.

В Черниговском областном ТЦК и СП отметили, что во время проведения мероприятий оповещения и проверки военно-учетных документов, работники ТЦК пользуются приборами с автоматической функцией фото- и видеофиксации для:

предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

фиксации действий представителей ТЦК.

Там уточнили, что видеофиксация при оповещении и проверке документов происходит непрерывно. Это могут быть как бодикамеры, так и видеорегистратор в руках работника ТЦК.

Мобилизация в Украине: новости

Темпы мобилизации, которые ускорились летом после нового мобилизационного закона, в сентябре снова замедлились. Представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская уверена, что мобилизационный план на этот год выполнить не удастся.

А 22 ноября командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий высказал мнение, что проблема с нехваткой людей на фронте не в действиях ТЦК, хотя, возможно, они перегибают палку. Ключевая проблема кроется в недоверии.

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