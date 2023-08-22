На территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

На втором году полномасштабного российского вторжения большинство украинцев не готовы к компромиссам с агрессором даже ради прекращения войны.

Такие данные социологического опроса обнародовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в рамках своего исследования накануне Дня Независимости. Так, на территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев, а отказаться от будущего членства Украины в НАТО готовы 18% украинцев.

На сокращение ВСУ в мирное время готовы согласиться не более 13% украинцев, а предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных. Несколько большую готовность идти на уступки демонстрируют жители юга и востока, но даже в этих регионах большинство опрошенных считают неприемлемыми любые из рассмотренных уступок.

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Около половины тех, кто выразил готовность "ради мира идти на любые компромиссы" (таких 8% в целом), на самом деле считают вышеупомянутые уступки со стороны Украины неприемлемыми.

42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что.

21% респондентов предпочли бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России. 23% опрошенных считают, что в таком случае стоит начать переговоры с агрессором о прекращении войны.

Треть украинцев не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в течение ближайших 3-4 месяцев она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим не соглашаются около 46% опрошенных.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 9 по 15 августа 2023 года. Методом face-to-face опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос во время войны

По состоянию на 9 августа 2023 года только 3% украинцев планировали уехать за границу, если будет тяжелая зима. Опрос показал, что с 24 февраля прошлого года 69% респондентов не перемещались внутри страны или за границу, 15% - эвакуировались (из них 8% в другие области, 7% - за границу). 16% украинцев - переехали и пока не планируют возвращаться (9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны).

Результаты опросов в Украине и в Европе демонстрируют определенные различия в оценке продолжительности войны среди наших сограждан.

18 августа 2023 года стало известно о том, что в ВР хотят закрепить недопустимость прекращения войны с РФ путем территориальных уступок.

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