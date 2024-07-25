Сейчас всего более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий забронировано онлайн.

В электронном бронировании через портал "Дія" отказано более 20% военнообязанных. Об этом заместитель директора директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Валерия Ткач сказала в эфире телеканала "КИЕВ24".

В частности, по словам Ткач, определение процента отказов в электронном бронировании для сотрудников критически важных предприятий является достаточно сложным вопросом, поскольку надо понимать, что именно следует считать отказом.

"Учитывая то, что мы проверяем работников на то, действительно ли они находятся в трудовых отношениях, и действительно ли это лицо есть в реестре военнообязанных, то также мы наблюдаем процент тех работников, которых руководитель предприятия хочет забронировать повторно. То есть, у этого работника и так уже есть бронирование, он снова подает заявление на бронирование и у него - отказ, потому что он не может быть забронирован повторно. Такие случаи также бывают, но, по сути, это не отказ. Это - проверка того, что лицо и так забронировано", - отметила Ткач. Видео дня

В то же время она уточнила, сколько было реальных отказов для лиц, которые ранее не были забронированы.

"Если говорить об отказах по критериям - их не более 20%, но руководитель (предприятия) сразу получает результат бронирования с указанной четкой причиной и может с ней работать и понимать, что дальше с ней делать. Поэтому, отказы можно трансформировать в успешный результат", - сообщила Ткач.

Она уточнила, что в первую очередь отказывают в онлайн-бронировании по причине, что лица официально не трудоустроены на предприятии.

"Это, как следствие того, что раньше в пенсионный фонд подавали квартальные отчеты, то есть, условно, если в январе вы трудоустроили человека - реестр об этом узнает в марте, а то и в апреле. То есть, мы понимаем, что руководители не могут ждать столько месяцев для того, чтобы забронировать своих работников, и для того, чтобы предприятия могли бронировать лиц даже новоназначенных, совместно с Пенсионным фондом мы реализовали услугу уведомления об изменении в трудовых отношениях, и руководитель предприятия, не дожидаясь квартального отчета, может подать соответствующее сообщение и в течение 48 часов он уже сможет это лицо забронировать", - отметила Ткач.

Как сказано в сообщении на сайте Минцифры, среднее время на получение электронного бронирования составляет 15 минут. Ранее из-за человеческого фактора процесс мог длиться неделями.

При этом, на этой неделе больше всего забронировали через "Дію" работников компаний таких городов и областей:

почти 20 тыс. человек - г. Киев и Киевская область;

более 6 тыс. человек - Львовская область;

почти 6 тыс. человек - Днепропетровская область;

более 2 тыс. человек - Одесская область;

более 1 тыс. человек - Закарпатская область.

Всего более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий забронировано онлайн. Этим сервисом сейчас пользуются критически важные предприятия и те, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Со временем планируется расширить перечень категорий компаний.

Бронирование работников в Украине - последние новости

Ранее Валерия Ткач сообщила, что бронирование от мобилизации не требует прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными при оформлении и действия статуса.

"Относительно ВВК, то согласно действующему законодательству забронированным не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", - подчеркнула она.

В то же время военный и политический эксперт Евгений Дикий отреагировал на передачу полномочий межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных по увеличению объемов бронирования для госслужащих.

"...Если действительно в Минобороны выделят несколько человек, которые будут сидеть и определять, что конкретно это предприятие является действительно критическим, и почему им действующей квоты на бронирование (не хватает, - Ред.) и надо больше. В таком случае это нормальный рабочий процесс", - отреагировал Дикий.

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