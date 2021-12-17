Обойтись без пластиковых пакетов - вредные советы

Нововведение с платными пакетами в торговых сетях превратило поход за продуктами в новый национальный вид спорта. Соцсети пестрят лайфхаками: как купить товар и не заплатить при этом за полиэтиленовый кулек. УНИАН решил собрать и проверить на практике все вредные советы.

"Корова"

С чьей-то легкой руки появилась идея использовать вместо пакетов одноразовые полиэтиленовые перчатки. Они все еще бесплатные! Кто-то хвастался в соцсетях покупкой конфет в такой "жмене". А под Харьковом сама продавщица таким образом отвесила покупателю сахар, но это оказалось не сладко. "Я похожа на корову?", - возмущалась покупательница. "Не то слово! С дойками", - отоваривали ее на кассе.

Собственно, в теории все красиво, а на практике стало ясно, что метод может потребовать доработки. Перчатка явно не предназначена для сыпучих товаров – легко рвется по швам. Безусловно, дыры можно затыкать пальцами или латать. Но в последнем случае негде взять бесплатный скотч…

"Грязное дело"

Странно, что только в последние дни покупатели додумались - пакеты не обязательны при покупке овощей. Все просто: насыпай картошку в тележку, вези, пробивай. Изобретатели метода уверены, что кассиры грязи не боятся.

У этого способа есть разновидности. Овощи можно взвесить "оптом", а выбить один ценник. Но тут есть нюансы. С одной стороны, только представьте, что вы потеряете ценник. Придется заново выгружать покупки, взвешивать, снова загружать… С другой стороны, еще неприятнее где-то в процессе дальнейших покупок незаметно потерять одну-две-три картофелины, или пару томатов. По ценнику вы за них уже заплатили, а товара-то меньше!

Поэтому некоторые смекалистые украинцы используют другую разновидность этого способа – взвешивают каждую картофелину, яблоко, морковь, и клеят на каждый овощ или фрукт индивидуальные ценники. Да, это несколько задержит вас на кассе, придется подождать, пока пробьют весь товар. Поэтому, наше наблюдение: применяйте метод, только если уверены, что очередь настроена благосклонно и не предпримет манипуляций с вашей морковкой.

"Держи карман шире"

Кому нужны пакеты при наличии карманов? Этот способ мы не проверяли, но отчего-то есть уверенность, что ценники можно наклеивать прямо на одежду, с разных сторон куртки. Летом будет сложнее, но товар можно кидать и за пазуху.

"Мне кило кильки, пакет не нужен"

Самый недооцененный способ – нести товар в руках, горстью. Так семейный поход за продуктами станет намного интересней. И этот способ идеален, чтобы отвлечь детей от смартфонов!

Увы, в супермаркетах Оболони нам не удалось воплотить в жизнь мем о килограмме кильки - не нашли эту рыбу на развес. Пришлось довольствоваться скумбрией. А чек приклеили к… хвосту. Кстати, стоит отдать должное выдержке кассира. Девушка лишь небрежно обронила: "Я так понимаю, вам пакет не нужен?".

"Воровство на доверии"

Интересный нюанс всплыл на кассе самообслуживания. На одноразовых пакетах нет штрихкода и, чтобы заплатить за "тару", нужно использовать список товаров, поискать в нем правильное наименование и вручную забить нужные цифры. Смеем утверждать, что, с большой долей вероятности - кто-то по незнанию, кто-то из жадности – украинцы просто не будут оплачивать "маечки" на кассах самообслуживания. Следит ли за этим охрана?

В одном из супермаркетов мы демонстративно отмотали пакеты и, не скрывая этого, распихали их по карманам. Особого интереса это ни у кого из сотрудников не вызвало. И их можно понять: кому захочется возиться с протоколом изъятия неоплаченных пакетов на сумму в одну гривну?

Но есть и еще одна причина такого равнодушия охранников.

Сочувствие продавцов покупателям

Все наши эксперименты не вывали возмущения у сотрудников супермаркетов или других покупателей. Никто не укорял, никто не взывал к совести и сознательности. Продавцы признавались, что и сами не понимают, зачем делать пакеты платными. Зато им ясно, почему народ набивает товарами перчатки.

Мы вновь сталкиваемся с тем, что любое, даже хорошее новшество - бессмысленно без информационной кампании. Типичный вопрос покупателей: "А что, кульки за 10 копеек загрязняют природу меньше, чем бесплатные?". Часть решит, что все задумано для наживы супермаркетов. Часть, вообще не заметит: "Подумаешь, 10 копеек".

Любое благое дело может стать формальностью, или того хуже. Попытки найти замену пакетам, могут еще дороже стоить экологии. К примеру, как уже писал УНИАН, в одном столичном супермаркете вместо пакетов предлагают "авоськи" из… пластика.

История запрета

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

С 10 декабря во всей Украине одноразовые полиэтиленовые пакеты в продуктовых стали платными. Инициатива призвана уменьшить оборот полиэтилена в пользу окружающей среды и в будущем совсем отказаться от вредного пластика.

Влад Абрамов

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