Правительство поручило обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестрами.

Реестр военнообязанных "Оберег" будет получать данные о работниках предприятий из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда в автоматическом режиме.

Кабмин поручил ПФУ и Минобороны в течение месяца со дня вступления в силу постановления от 5 июня №650 обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников "Оберег" в отношении работников предприятий, учреждений и организаций, пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что в самом постановлении речь идет, в первую очередь, о работниках, подлежащих бронированию. Однако закон о цифровизации воинского учета, вступивший в силу 11 апреля, предусматривает постоянную передачу данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.

Видео дня

Как ранее отмечала профильный заместитель Министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Минобороны сделали, по сути, обмен с самыми базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы и на очереди должен был быть Пенсионный фонд. Обмен данными с ПФУ, по ее словам, тоже является очень важным, потому что Минобороны тогда будет "видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможет делать мобилизацию более смарт, сможет делать рекрутинг и так далее".

Согласно закону, Пенсионный фонд передает в электронном виде в "Оберег":

сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

сведения об опыте работы по специальности;

сведения об установлении, изменении группы инвалидности.

А согласно постановлению Кабмина №650, все критически важные учреждения, предприятия и организации при приеме на работу, увольнении или переводе работников подают ПФУ соответствующие сведения через портал электронных услуг.

Министерству цифровой трансформации, Министерству обороны и Министерству юстиции Кабмин поручил в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между Единым государственным порталом электронных услуг "Дія", Единым государственным реестром призывников "Оберег" и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку.

Новые правила мобилизации

17-летние украинцы, которые находятся за рубежом и должны стать на воинский учет, могут обновить свои данные через дипломатические учреждения, а не через приложение Резерв+.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечает, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Представитель Минобороны добавил, что в приложении свои данные обновили уже более 1 млн 600 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тыс. из них - женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: