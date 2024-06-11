Реестр военнообязанных "Оберег" будет получать данные о работниках предприятий из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда в автоматическом режиме.
Кабмин поручил ПФУ и Минобороны в течение месяца со дня вступления в силу постановления от 5 июня №650 обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников "Оберег" в отношении работников предприятий, учреждений и организаций, пишет Судебно-юридическая газета.
Отмечается, что в самом постановлении речь идет, в первую очередь, о работниках, подлежащих бронированию. Однако закон о цифровизации воинского учета, вступивший в силу 11 апреля, предусматривает постоянную передачу данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.
Как ранее отмечала профильный заместитель Министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Минобороны сделали, по сути, обмен с самыми базовыми реестрами, с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы и на очереди должен был быть Пенсионный фонд. Обмен данными с ПФУ, по ее словам, тоже является очень важным, потому что Минобороны тогда будет "видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможет делать мобилизацию более смарт, сможет делать рекрутинг и так далее".
Согласно закону, Пенсионный фонд передает в электронном виде в "Оберег":
- сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);
- сведения об опыте работы по специальности;
- сведения об установлении, изменении группы инвалидности.
А согласно постановлению Кабмина №650, все критически важные учреждения, предприятия и организации при приеме на работу, увольнении или переводе работников подают ПФУ соответствующие сведения через портал электронных услуг.
Министерству цифровой трансформации, Министерству обороны и Министерству юстиции Кабмин поручил в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между Единым государственным порталом электронных услуг "Дія", Единым государственным реестром призывников "Оберег" и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц в режиме реального времени для оформления бронирования военнообязанных по списку.
Новые правила мобилизации
17-летние украинцы, которые находятся за рубежом и должны стать на воинский учет, могут обновить свои данные через дипломатические учреждения, а не через приложение Резерв+.
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечает, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Представитель Минобороны добавил, что в приложении свои данные обновили уже более 1 млн 600 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тыс. из них - женщины.