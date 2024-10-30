Глава ГУР посещает богослужения, когда есть время. Вместе с ним в храм приходит жена Марианна.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посещает богослужения, когда есть время.

Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал руководитель Службы военного капелланства Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Холодов. По его словам, Буданов является верующим человеком.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", - отметил Холодов.

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Интервьюерка отметила, что интересно было бы узнать, о чем молится глава ГУР. В то же время капеллан ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами".

Личная жизнь Буданова - последние новости

Глава ГУР Кирилл Буданов ведет достаточно закрытый образ жизни, редко появляясь на публике. Ранее он сообщал, что с начала войны фактически живет в своем кабинете. Вместе с ним находится его жена - Марианна Буданова.

Как сообщал УНИАН, прошлой осенью стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используют в быту и военном деле.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова нашли мышьяк. Кроме того, симптомы отравления заметили у нескольких высокопоставленных чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Данные об отравлении других сотрудников ГУР подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. В то время курс лечения Марианны Будановой уже заканчивался, она должна была находиться под наблюдением медиков.

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