Ню-модель Даша Карандашьян: Если человек пытается меня пристыдить, ему нужно разобраться со своим стыдом

Когда мы договаривались об интервью, вы уточнили, что работаете в жанре эротики, а не порно. В чем лично для вас заключается главная разница?

На самом деле, грань между ними тонкая и порой даже мне тяжело разделить эротику и порно. Например, я считаю эротикой фотографии или ролики, где видны гениталии. А уже демонстрацию непосредственно полового акта - порно. Но иногда то, как пара занимается сексом, снято настолько красиво, что язык не повернется назвать ролик порнографическим. Также фотографии, на которых видны гениталии, могут быть поразительно искусно сняты, и назвать их откровенной эротикой не могу. Но это - мое мнение. Если же мы говорим о далеких от этой темы, достаточно консервативных людях, то мои съемки в эротике для них уже порнография, кошмар и сущий ужас. Нет четких критериев, как отличить эротику от порно. Они могут варьироваться в зависимости от восприятия.

Сколько лет уже снимаетесь?

Четыре года.

Знакомясь с новыми людьми, говорите, что снимаетесь в эротических фотосессиях, или боитесь предубеждений?

Года два говорю спокойно при первой встрече, чуть ли не в лоб. В моем окружении нет тех, кто стыдил бы меня за работу, чувствую поддержку близких и друзей. Но когда я только начинала работать, то сталкивалась с непониманием со стороны бывших одногруппников и заведующей кафедры (я тогда училась на социолога). Но я усердно работала, сейчас много занимаюсь психотерапией, плюс, параллельно учусь на психотерапевта, и понимаю, что, если человек пытается меня пристыдить, ему нужно разобраться со своим стыдом.

А ваши родственники как относятся?

Когда мама только узнала, около года мы с ней не подымали эту тему. Но потом все обсудили, и она приняла мой выбор, поняла, что я в безопасности, обеспечиваю себя. Теперь, когда маме присылают мои очередные фотографии, в шутку отвечает: «Это я ее продюсер, что вам нужно?».

А что вам дает это чувство безопасности?

В эротике и порноиндустрии работает «сарафанное радио» - все почти все знают друг о друге. Если кто-то кому-то что-то предлагал или приставал, об этом узнают. Плюс, с незнакомыми не работаю.

Если говорить о чувстве внутренней безопасности, влияют внутренние опоры, которые сформировала за несколько лет. Сейчас могу сама оплачивать жилье и учебу, пойти в любимое заведение, купить понравившееся платье. Чтобы чувствовать себя в безопасности не просто в этой сфере, а в целом в мире, мне пришлось проделать долгую работу над собой.

Что вы имеете ввиду? У вас были какие-то комплексы, с которыми справились?

Ой, да… Это был кошмар. В школе, на фоне одноклассниц с формами, я была очень худой. Меня обзывали недоростком, называли страшной, унижали… Я была козлом отпущения и не могла дать отпор. Довольно долго не принимала свое тело. В психотерапии есть понятие диссоциации, когда человек воспринимает происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним. Так было со мной.

Кстати, от фотографа не из нашей сферы приходилось слышать, что в эротику и порно идут из-за повышенной любви к себе. Это не так. Девочки идут работать из-за денег, а не потому, что мечтают показать миру себя обнаженными. Фотографы, которые профессионально работают в эротике, это понимают.

Я встречала стольких девушек с действительно тяжелым, бедным, несчастным детством! Их унижали, они были «гадкими утятами». Эротика становится для них компенсацией. Моя знакомая пришла в эротику после токсичных отношений. Парень запрещал абсолютно все, и когда они расстались, эротика стала способом вырваться из оков.

Было ли ваше решениесниматься в эротике как-то связано с желанием принять свое тело, получить внутреннюю опору? Или только материальная составляющая?

Материальная. Когда я переехала в Киев, то в кармане было «три копейки», я не знала, что делать дальше. Вернуть себе целостность и увидеть себя со стороны – об этом тогда не думала. Красиво фотографируют и платят деньги – отлично, я пошла.

Давайте остановимся детальнее на том, как именно вы пришли в эротику.

В детстве я мечтала уехать из провинциального Мариуполя, ходить на кастинги и стать моделью. Где-то с 15-16 лет начала фотографироваться в fashion-жанре. Вырвалась в столицу в 17 лет, поступив на бюджет на социолога. У меня был минимальный интерес к специальности, но это дало возможность перебраться в Киев. Дальше, следуя детской мечте, посещала кастинги fashion-индустрии, получая отказы из-за своего маленького роста (165 см).

Однажды увидела рекламу о кастинге для съемки в стиле ню. За час работы платили сто евро, и я решилась пойти. Жанр всегда меня интересовал, во времена «ВКонтакте» часто репостила из тематических пабликов красивые снимки обнаженных женщин. Только вот на кастинге проверили мой паспорт и наругали, ведь, участвуя в отборе как несовершеннолетняя, могла подставить организаторов (хотя через несколько недель мне исполнялось восемнадцать)… Менеджер, от которой я на этот кастинг попала, предложила обратить внимание на работу в эротических съемках. Рассказала, что у нее есть база контактов фотографов по всему миру, примерная оплата за час работы - плюс-минус 75 долларов.

Почти то же, что в съемках в стиле ню.

Да, примерно. Но эротические съемки – это работа не на один час, а возможность зарабатывать тысячу евро за неделю. Я тогда жила на стипендию 800 гривен, деньги были нужны. Собственно, так, в восемнадцать лет, я выбрала эротику.

А что вас сдержало от порно, где платят явно больше?

Да, там платят больше. Когда начинала сниматься в эротике, у меня напрочь отсутствовала чувствительность по отношению к себе и понимание себя. Поэтому какое-то время я думала, что смогу сниматься в порно. Но, увидев процесс съемок изнутри и пообщавшись с некоторыми моделями, я задумалась… Большинство идут в порно не от хорошей жизни, у некоторых там просто едет крыша. Хотя есть и те, кто кайфует от съемок, им нравится процесс и популярность. Это действительно тяжелая работа, но люди сами делают выбор идти туда сниматься. Я для себя этого не хочу.

Бывает, что девочки пишут мне с вопросами, как попасть в эротику или порно. Я всегда рассказываю о возможных последствиях, что может отвернуться вся семья, о рисках стать «стыдом» для своего города…

Если вам сейчас предложат выгодные условия и именитого режиссера, рассмотрите работу в порно, спустя четыре года съемок в эротике?

Красивое видео с девочкой с поглаживаниями и поцелуями, без секса – возможно. Порно – нет. Мне как-то предлагали за съемку сумму, которая раз в двадцать превышает обычную оплату в порно, я не согласилась. Секс с девочкой, с мальчиком, с игрушкой, пальцами – на все это я не согласна. Мастурбировать и ласкать себя на камеру – этого тоже не делаю. С другими девочками готова сняться, если мы просто красиво взаимодействуем. Например, танцуем, прыгаем и т.п. Это для меня приемлемо. Но если сниматься с девочкой, то важно оговорить детали по кадрам – где ее руки и мои, как мы смотрим. В основном, снимаюсь одна.

Вы ни разу не жалели, что стали эротической моделью?

Нет, таких мыслей не было. Могу сказать, что благодарна эротике за свой опыт и жизнь, которой живу. Иногда жалею только о сотрудничестве с некоторыми фотографами, которые обманывали меня по моей наивности или делали плохие снимки, из-за которых мой рейтинг на сайтах падал.

Вы начинали с 75-100 долларов час. Сейчас работаете за сколько?

Не могу сказать, что цены особо поменялись. Но если фотограф ищет модель в крутой проект, то прошу сумму повыше. В плане оплаты для меня главное - заработать определенную сумму за определенное время. Я не буду ехать за тридевять земель ради часа работы и сотни долларов. Но многое зависит от проекта. Как-то за три дня насыщенной работы в Португалии заработала больше тысячи евро.

Вы участвуете только в фотосессиях или также эротических видео?

И фотосессии, и видео. Видео – это практически фотосессия в движении. По сути, в ролике демонстрируют все то же, что на снимках. В эротике есть определенные каноны, которых нужно придерживаться, чтобы фотографии были проданы и куплены, стали популярны. Не могу сказать, что там есть место для творчества, все очень похоже.

Как находите предложения сотрудничества, работаете через агентство?

Изначально познакомилась с агентом с базой фотографов, и это она меня отправляла на съемки. Потом сама начала знакомиться с девочками моделями, узнавать о возможностях. Также со мной связывались через мой Instagram. Я уже говорила, что в этой индустрии все работают через «сарафанное радио». Поэтому, если фотограф хочет поработать с конкретной моделью, то найдет возможность с ней связаться.

Проходят ли ваши съемки в Украине?

В Киеве постоянно живу, но все мои съемки - за границей. От бывалых моделей слышала истории о неприятном опыте съемок в Украине. Как полиция врывалась на площадку, что все держится под теневым контролем и надзором. Поэтому лучше даже не связываться с теми, кто предлагает такие съемки в Украине. Пока у нас снимают только ню, но не эротику. Рисковать никому не хочется. Сама я с полицией из-за работы, к счастью, не сталкивалась.

Европейские столицы порноиндустрии – Прага и Будапешт. А куда, чаще всего, летаете вы?

Во Францию, Испанию, Россию, Швецию и Швейцарию… И также в Будапешт и Прагу. Недавно была в Латинской Америке, но это была бартерная съемка ню. Меня пригласили поработать знакомый фотограф со своей женой-стилистом. Им - снимки, а мне - это путешествие взамен.

Допустим, агент нашел фотографа, или фотограф сам нашел вас - что дальше?

Согласовываем даты и условия работы, они покупают билеты, оплачивают дорогу, жилье. Очень часто арендуют виллы, на которых мы снимаем и живем. Но может быть и отель, и квартира на Airbnb. Бывают фотографы, которые просят: «Купи билет, деньги отдам по прилету». Это делается для страховки, чтобы модель не отказалась в последний момент.

Вам приходилось работать с фотографами женщинами, есть ли разница?

Да, приходилось. Но разница есть, скорее, между фотографами профессионалами и теми, кто не работает в сфере эротических съемок. Как пример последнего, недавно была съемка, где фотограф отпускал лишние комментарии и пытался сделать селфи на моем фоне, когда я отворачивалась.

Как долго обычно длятся ваши рабочие командировки?

По-разному. Например, в январе летала на один день, но работала с утра до позднего вечера. Бывают поездки на пару недель с одним выходным. Год назад, в Португалии, планировалась съемка на неделю, но мы отсняли все за три дня, оставшееся время отдыхала.

Во время съемок чувствуете стыд и неловкость?

В первое время, имея за плечами небольшой опыт fashion-съемки, испытывала сильный стыд. От первой съемки меня всю трясло. Но я приспособилась. Вообще, нередко неловкость у модели вызывают нетактичные фотографы. Заявления, типа: «Ой, тебе бы похудеть, Машка работает лучше…». Но с такими я почти не работала.

За четыре года съемок вы стали более требовательны к условиям работы?

Конечно, раньше была готова работать в холоде, голоде, в образе, который не нравился. Делала свою работу иногда даже сквозь слезы и боль. Сейчас такого нет.

Вы упоминали, что сталкивались с давлением одногруппников и завкафедрой. Как они узнали о вашей работе?

На сайтах с эротическими фотографиями все модели под псевдонимами. Там не указывается, откуда девочка родом, на кого учится, и кто ее родители. Но есть люди, которые намеренно занимаются, по их мнению, благим делом. Они проводят «расследования» о моделях и находят личную информацию, а потом пишут моделям и угрожают раскрыть «правду» ее знакомым. Взамен, обычно, требуют деньги либо услуги сексуального характера.

Лично у меня «расследованием» занялась бывшая девушка мальчика, который за мной ухаживал. Сначала она писала ему, что я продажная шлюха. Потом переключилась на его маму. Когда они не отреагировали, отправила снимки в университет. Это было 29 августа, за пару дней до учебного года. Помню, как зашла на потоковую пару, и сотни глаз в аудитории были направлены на меня. Перешептывались, тыкали пальцем, и я понимала, почему.

Вам не угрожали отчислением, когда дошло до декана?

До декана не дошло, а вот с завкафедрой у меня и до этого были отношения не очень. Как-то сказала, что мне не нравится ее методика преподавания. После этого она искала повод ко мне придраться. Волна рассылок моих фотографий ее разозлила. Хотя, кстати, я ничего не скрывала. В социальных сетях на моих страничках были обнаженные личные фотографии. Но давление на меня усилилось. Тут отмечу, что в качестве темы для учебного социологического исследования выбрала предубеждения об эротических фотографиях. Каждый раз, когда я зачитывала работу на паре, завкафедрой говорила, что я пытаюсь оправдаться. Давление с ее стороны росло. Она постоянно твердила: «Что ты себе возомнила, мы знаем, кто ты».

Работа вас раскрепостила?

Когда начинала сниматься в эротике, и меня приглашали на ню-шные съемки в Киеве, было страшно раздеться перед камерой. Для моей неокрепшей психики это были травмирующие события, на самом деле. Не хотелось, чтобы мое тело кто-то видел, чтобы мое тело вообще было моим. Чувствовала стыд, что любой в интернете может увидеть снимки. Ведь тогда я была подвержена давлению общественных предубеждений. Но со временем, когда стала работать с психотерапевтом, я справилась с комплексами. Сегодня принимаю себя на 95 процентов.

Как на вашу работу повлияла пандемия и карантин?

Все основные проекты закрыты. Я до этого активно работала и училась, а на фоне ограничений поняла, насколько выдохлась. Так что карантин стал перезагрузкой. Сейчас, правда, появляются проекты, связанные с ню-шной фотографией, а не эротикой.

А в чем разница?

Если говорить грубо, то в ню-шной фотографии все прилично, может быть слегка видна грудь и попа. В эротике откровенно видны гениталии.

Чего хотели бы для себя в плане карьерного роста?

Хочу быть психотерапевтом, я по уши влюблена в эту область науки. Но регулярные личные и групповые терапии, а также обучение, стоят немалых денег. И пока эротика дает мне возможность это оплачивать. То есть, для себя я решила, что эротика – это временно. Хотя, конечно, сейчас не могу не думать о рейтинге на сайтах, для которых снимаюсь, иначе у меня не будет работы.

Ирина Шевченко