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Главные новости Украины за 6 августа: суточный антирекорд по больным COVID-19 и карантин

09:34, 06 августа 2020
Общество
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Главные новости Украины 6 августа 2020 / фото УНИАН

Новый антирекорд коронавируса

В Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 76 808 украинцев, 42 524 - выздоровели, 1 819 - умерли.

Карантин в Украине

На следующей неделе, с 11 августа, в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. В настоящее время эти регионы находятся в "зеленой зоне".

Перемирие на Донбассе

5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Новости Украины за 6 августа 2020 / фото УНИАН

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Вагнера Украине.

Главные новости Украины: что важно знать 6 августа 2020

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