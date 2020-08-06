Главные новости Украины за 6 августа: суточный антирекорд по больным COVID-19 и карантин
09:34, 06 августа 2020Общество
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Украина продолжает жить в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 6 августа 2020 / фото УНИАН
В Украине побит новый рекорд заболеваемости COVID-19. В четырех областях страны могут усилить карантин.
Новый антирекорд коронавируса
В Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 76 808 украинцев, 42 524 - выздоровели, 1 819 - умерли.
Карантин в Украине
На следующей неделе, с 11 августа, в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. В настоящее время эти регионы находятся в "зеленой зоне".
Перемирие на Донбассе
5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.
Новости Украины за 6 августа 2020 / фото УНИАН
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Вагнера Украине.
Главные новости Украины: что важно знать 6 августа 2020
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