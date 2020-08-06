Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ по поводу задержанных "вагнеровцев"

Накануне, 5 августа Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы экстрадиции в Украину боевиков ЧВК "Вагнер".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК «Вагнер».

Об этом лидер Беларуси заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне, 5 августа Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы экстрадиции в Украину боевиков российской частной военной компании «Вагнера», причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами», - сказал глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – неподалёку от Минска и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера», подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

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