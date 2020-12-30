В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки обнаружили 7986 новых инфицированных коронавирусом. В то же время выздоровело за это время рекордное количество людей - 16366.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1045348 украинцев, 698190 - вылечились, 18324 - умерли.
Перемирие на Донбассе
Пророссийские наемники за сутки семь раз нарушили режим тишины: все обстрелы раздавались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
С начала этих суток боевики уже успели раз нарушить достигнутые договоренности – возле Авдеевки из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.
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