Уже несколько месяцев в Украине действуют карантинные ограничения, введенные с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 7986 новых инфицированных коронавирусом. В то же время выздоровело за это время рекордное количество людей - 16366.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1045348 украинцев, 698190 - вылечились, 18324 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Пророссийские наемники за сутки семь раз нарушили режим тишины: все обстрелы раздавались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала этих суток боевики уже успели раз нарушить достигнутые договоренности – возле Авдеевки из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Главные новости Украины: что важно знать 30 декабря 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская