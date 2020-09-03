В Украине за сутки установлено антирекорд по количеству смертей от COVID-19. На Луганщине продолжаются масштабные пожары, есть пострадавшие.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине обнаружили 2 430 зараженных коронавирусом. От осложнений умерли 54 человека - это является наибольшим количеством смертей от болезни с начала пандемии.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 128 228 человек. При этом 59 676 человек выздоровели, 2 710 - умерли.
Масштабные пожары в Луганской области
Вследствие масштабных пожаров в Луганской области, где накануне загорелась сухая трава, пострадали два военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.
Заседание ТКГ по Донбассу
На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины, а также согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств. В то же время в ТКГ продолжают блокировать переговоры об обмене пленными.
Кроме того, глава украинской делегации Леонид Кравчук на ТКГ довел россиянина Грызлова до истерики.
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