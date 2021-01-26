В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 22 тысячи человек. Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 2779 новых больных COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заразились 1197107 украинцев, 965835 - выздоровели, 22057 - скончались.

Война на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

Осложнение погодных условий

Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

Главные новости Украины: что важно знать 26 января 2021

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Автор: Алина Вишневская