В Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 22 тысячи человек. Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 2779 новых больных COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом заразились 1197107 украинцев, 965835 - выздоровели, 22057 - скончались.
Война на Донбассе
Боевики на Донбассе за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.
Осложнение погодных условий
Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.
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