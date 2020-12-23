Главные новости Украины 23 декабря 2020 / фото УНИАН
Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло более чем на 10 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки подтвердили 10136 новых случаев коронавирусной инфекции.
С начала пандемии COVID-19 заболели 989642 украинца, из которых 615660 - выздоровели, 17172 - скончались.
Перемирие на Донбассе
Боевики за сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь или ранений среди украинских защитников нет.
Новости Украины 23 декабря 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 23 декабря 2020
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