Уже несколько месяцев в Украине действует карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло более чем на 10 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки подтвердили 10136 новых случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 заболели 989642 украинца, из которых 615660 - выздоровели, 17172 - скончались.

Перемирие на Донбассе

Боевики за сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь или ранений среди украинских защитников нет.

Главные новости Украины: что важно знать 23 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская