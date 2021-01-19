Украину охватил трескучий мороз, а на западе ожидается снег. За сутки обнаружили почти 4 тысячи новых больных COVID-19, выздоровели более 15 тысяч украинцев.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 3939 человек. При этом 15052 пациента выздоровели.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1167655 украинцев, 886248 – выздоровели, 21046 – умерли.
Похолодание в Украине
Сегодняшний день принесет потепление в западные и южные регионы Украины. На остальной территории страны сохранится морозная погода, местами столбики термометров покажут -26°...-24°. На востоке морозы немного усилятся.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел со стороны террористов незаконных вооруженных формирований.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера пятницы, 15 января, до вечера воскресенья, 17 января, зафиксировала на Донбассе 91 нарушение перемирия.
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