Украина уже несколько месяцев живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло почти на 3 тысячи. В ГСЧС рассказали подробности взрыва на газопроводе под Киевом.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 2 905 человек.

По состоянию на 15 сентября в стране подтверждено 159 702 случая заболевания COVID-19. Жертвами недуга за время эпидемии стали 3 264 человека.

Взрыв газопровода под Киевом

В поселке Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Как пояснили в ГСЧС, причиной этого стала разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Перемирие на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, вблизи Авдеевки и Марьинки задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Главные новости Украины: что важно знать 15 сентября 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская