Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло почти на 3 тысячи. В ГСЧС рассказали подробности взрыва на газопроводе под Киевом.
Ситуация с коронавирусом
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 2 905 человек.
По состоянию на 15 сентября в стране подтверждено 159 702 случая заболевания COVID-19. Жертвами недуга за время эпидемии стали 3 264 человека.
Взрыв газопровода под Киевом
В поселке Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Как пояснили в ГСЧС, причиной этого стала разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Перемирие на Донбассе
Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, вблизи Авдеевки и Марьинки задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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