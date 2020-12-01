Украина уже несколько месяцев живет в условиях карантинных ограничений.

С приходом декабря украинцев ожидает ряд изменений. Количество новых больных COVID-19 за сутки выросло более чем на 12 тысяч.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявили 12 498 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 745 123 человека, 355 172 выздоровели, 12 548 - умерли.

Что изменится для украинцев в декабре

В декабре украинцев ожидает ряд изменений. В частности, вырастет прожиточный минимум и соответствующие социальные выплаты, ближе к Новому году в стране собираются ввести локдаун, а в банках начнут принимать "паспорта в смартфоне".

Главные новости Украины: что важно знать 1 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская