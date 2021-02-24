"Звери" против животных. Почему с садистами начала говорить улица

Расстреливают, распинают на кресте, отрывают конечности, вспаривают животы… В последнее время в Одесской области участились случаи жестоких убийств и нанесения увечий животным. Это повлекло за собой волну народного гнева: активисты уже объявили войну живодерам. УНИАН узнавал, с чем приходится сталкиваться зоозащитникам и почему с садистами начала говорить улица.

О случаях жестокого обращения с животными в Одесской области приходится слышать все чаще. Особый резонанс получили две февральские истории, имевшие место в пригороде Одессы. Произошли они буквально одна за другой, и обе связаны с собаками хаски, которые якобы «охотились» на домашнюю птицу.

«Привет» живодерам

Первый инцидент с хаски произошел в селе Холодная Балка, в котором пьяный пенсионер прямо на улице искалечил и пытался повесить пса по прозвищу Марс. Собаку, получившую страшные увечья – перелом челюсти, черепа и прочее, отбили очевидцы и отвезли в одну из ветклиник Одессы.

Случившее мгновенно получило огласку. И десятки неравнодушных людей приехали в село, где с живодером была проведена «задушевная беседа» – ему слегка «помяли бока», швырнули в снег и тыкали в лицо двумя курами. Теми самыми, которых якобы задушил Марс. Говорят, только тогда правоохранители отреагировали. Прибыли на место происшествия и забрали мужчину в участок. Правда, отметив, что, тем самым, просто спасают его от расправы толпы. По факту открыто два уголовных производства: одно – из-за жестокого обращения с животным, другое – в связи с нападением на пенсионера.

Общественников не устроил подобный расклад. Через несколько дней они вышли на митинг в Одессе – к региональному главку Нацполиции. Люди требовали наказать садиста и предотвратить подобные ЧП.

Впрочем, не прошло и недели, как случился второй инцидент – в селе Красноселка местный житель застрелил другую собаку породы хаски. Как оказалось, песик сбежал с хозяйского двора – впервые за свою недолгую жизнь. Прорыл яму под забором и отправился гулять по селу. Владельцы животного узнали о его гибели в Viber-чате поселка, где хозяйка курей поместила фото окровавленного трупа и предложила его забрать. Говорят, она и позвала на помощь соседа с ружьем...

Полиция открыла аналогичное производство – ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). А ночью в Красноселку наведалась группа мужчин. Неизвестные в масках подожгли автомобильные шины возле дома, в котором живет мужчина, застреливший собаку, и перебросили через высокий забор то ли петарды, то ли зажженные фаеры... Расписали забор краской и записали видео-обращение: «Мы передаем привет всем живодерам. Если не будет работать полиция, будет работать улица».

Как пояснил УНИАН представитель общественной организации «Закон природы» Георгий Липский, приведенные случаи не единичны, и актитвистов отнюдь не удивляет подобная реакция неизвестных.

«Каждый день по два-три раза обращаются, но нам, к сожалению, не хватает ресурсов, в частности физических сил, чтобы решить абсолютно все проблемы. Неадекватные люди убивают, калечат животных. Волонтеры пытаются спасти несчастных зверей, а правоохранительная система, как правило, бездействует», - отметил общественник.

Он рассказал о нескольких страшных историях, в которые приходилось вмешиваться, чтобы пресечь безумство садистов. Так, в Одессе в районе Лузановки местный житель постоянно избивал ослика, ездил на нем, опаивал пивом и вином... На проспекте Гагарина женщина отрывала головы щенкам и скармливала тушки взрослым собакам, которых нарочито морила голодом. На улице Кутузаки весьма странная дама била свою собаку о лестницу, не выгуливала и не кормила. А на проспекте Небесной Сотни мужчина отрывал лапы котятам и выбрасывал их из окна. На улице Жуковского маргиналы удерживали в квартире девять собак, над которыми изощренно издевались. Так, одного из «питомцев» прозвали водолазом потому, что его… не смогли утопить – несчастное животное выжило, а его братья и сестры погибли.

В Измаиле завелся маньяк?

История каждого пострадавшего (погибшего) животного – трагедия, лишенная здравого смысла. Глядя на фото истерзанных тел, хочется не просто плакать, а громко кричать. К примеру, в январе в Одессе неизвестные изверги подорвали кошку петардой. Раненого зверька увидела на улице волонтер и отвезла в ветеринарную клинику. Медики пришли к выводу: животному в пасть затолкали петарду… У самочки раздроблена челюсть, выбиты зубы, ожоги, оторван хвост. Спасти беднягу до сих пор пытаются ветеринары и организация Animal SOS Odessa.

Также идет сбор средств на лечение котика Тоши. У него – жуткие ожоги и оторван хвост.

Не удалось спасти старого лабрадора Графа – от пса отказались хозяева. Его увидели на улице, едва стоящим на лапах. По седой морде лились горькие слезы…

«Какая боль разрывает сердце старой собаки, ставшей ненужной «хозяину»? Что чувствовал несчастный лабрадор, ковыляя по улице, ночуя на холодной земле?... Он не смог справиться с болезнью, слишком поздно попал в клинику, слишком много тяжелых диагнозов сразу», - говорят волонтеры.

В ужасе пребывают и зоозащитники города Измаил, где с конца ноября прошлого года на улицах находят изувеченные трупы котов. Известная в городе общественница, журналист Алена Колесник была в числе тех, кто каждый раз выезжает на место подобных ЧП. Она говорит, что первое тельце (прикормленной кошечки) без лапок было найдено на улице Перекопской дивизии. Спустя несколько дней на пересечении проспекта Суворова и Репина обнаружили мертвых котенка и взрослую кошку. Оба – без лап, у детеныша еще жутко искромсано ухо... В тот же день, на ул. Ивана Франко 13-летняя девочка наткнулась на кота без конечностей и со вспоротым животом. Потом – на ул. Горького – был найден котенок без лап и головы, затем – трупики со вспоротым брюшком, сломанными костями...

«В общей сложности, девять животных, и, возможно, это не все. Не исключаю, что какие-то трупы во время уборки территорий выбрасывают дворники», - поделилась Алена.

Экспертиза подтвердила: кошек резали металлическим предметом, возможно, ножом.

По словам общественницы Натальи Гашинской, горожане полагают, что в Измаиле завелся маньяк.

«Вы бы видели эти мордашки – они искажены страданиями... Человек, сотворивший подобное, опасен для общества. Вполне вероятно, что после животных, он начнет убивать и калечить людей», - считает Наталья.

Она подчеркнула: такого садизма в Измаиле не припомнит никто, и люди не успокоятся, пока виновного не накажут. В городе говорят, мол, полиция вышла на след возможного фигуранта – несовершеннолетнего жителя Измаила. Его опросили, но подозрение пока не предъявили.

«Сложно сказать, это он или нет. Хотя, не исключаю – подростки могут проявлять такую жестокость», - рассуждает общественница.

Похожий кошмар наблюдали недавно в Подольском районе Одесской области – 16-летний житель поселка Гонората прибил кота гвоздями к самодельному кресту. И… выставил распятое тело посреди улицы. Местные жители позвонили в полицию, в которой говорят, мол, этот же паренек уже попадал в их поле зрения из-за похожих деяний…

Если не торжествует Закон, вопросы будет задавать улица

Психологи говорят, что не стоит нивелировать значимость детской жестокости. Ведь велика вероятность того, что малолетний мучитель животных вырастет агрессивным и злым. И, если родители бьют своих малышей, то дети, скорее всего, станут «наказывать» более слабых, чтобы как-то выплескивать обиду и боль.

Что же еще движет людьми, идущими на такие безумства?

«Вижу три фактора, которые влияют на подобное поведение. Первое – отсутствие должного образования, воспитания относительно природы, животных в учебных учреждениях и в семьях. Второе – безнаказанность за такие поступки. И третий немаловажный фактор – закрытие стационаров в профильных лечебницах для людей с психическими отклонениями», - отметил Георгий Липский.

Действительно, общественники из разных районов Одесского региона говорят, что подобные случаи участились в последние год-полтора. Мол, из-за закрытия ряда профильных учреждений, многие психически нездоровые граждане «гуляют по улицам» и вымещают зло на животных. Специалисты говорят, что причины садизма различны. От психологического (психического) расстройства, в том числе из-за воздействия наркотических средств и сексуальных проблем, до тупого стремления впечатлить окружающих или из мести.

Впрочем, что бы ни стало причиной, виновные должны быть наказаны, а очевидцам не стоит быть в стороне. В противном случае преступления не прекратятся. Наглядное подтверждение – история чудом уцелевшего Марса.

«Соседи пенсионера, искалечившего пса, говорят, что Марс – четвертая собака, которая попала под руку садисту... Одну из них он порезал даже при детях», - рассказал Георгий Липский.

В обоих случаях, связанных с хаски, полиция открыла уголовные производства. Но, по мнению активистов, злоумышленники могут отделаться легких испугом – штрафом. Общественность подобный финал не устраивает. Ведь одна собака убита, у другой – тяжелые травмы, и не факт, что она не останется инвалидом.

Такая жестокость в отношении животных, как отметил Георгий, никак не оправдана. Даже, если представить, что уток и кур душили собаки (хотя, как считают местные жители, это сделали лисы), владельцы птицы должны обратиться в полицию, но предпочли самосуд. При этом, фактов того, что «охотились» именно хаски, нет.

«Это – не метод! Есть законы, которые регламентируют права и ответственность граждан!», - подчеркнул активист.

Зоозащитники пытались остановить волну народного гнева, поднявшуюся из-за двух хаски, но им это не удалось. Выходит, если не торжествует Закон, с двуногих «зверей» будет спрашивать улица.

Лариса Козовая

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