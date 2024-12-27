Руководство учебного заведения отметило, что причиной для увольнения преподавателя стали "системные нарушения".

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко уволили преподавателя Института журналистики Никиту Василенко из-за "нарушения норм Этического кодекса, условий контракта и общих этических стандартов". Об этом говорится на сайте КНУ.

В университете отметили, что причиной для увольнения преподавателя стали "системные нарушения", а его поведение "не только противоречило основным этическим принципам университетского сообщества, но и нанесло репутационный ущерб университету".

Также постоянная комиссия Ученого совета по вопросам этики собрала нарушения, которые увидели в действиях Василенко, среди которых несоответствие поведения нормам закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и закона "Об образовании".

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По заключению комиссии, он игнорировал требования Этического кодекса университетского сообщества, среди которых сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и моральных ценностей, а также преподаватель использовал свою принадлежность к университету, нанося ущерб репутации заведения.

На основании этих выводов комиссии и решения кафедры института, где работал преподаватель, ректор университета Владимир Бугров подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором. Согласно законодательству, Василенко официально уйдет с должности 30 декабря.

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко остается преданным принципам академической этики, уважения к правам каждого члена сообщества и защиты репутации университета", - добавили в сообщении.

Скандал в КНУ - что известно

Как писал УНИАН, профессор КНУ попал в громкий скандал из-за слов о "голодных" на секс украинках. После этого студпарламент УНИЖ опубликовал заявление, в котором обвинил Никиту Василенко в выступлениях на пророссийских площадках, сексистских высказываниях и продвижении российских нарративов.

"Студенческий парламент требует немедленной реакции на наше заявление и обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины", - отметили в заявлении.

В то же время в Минобразования заявили, что хотят "сурового" наказания для профессора. В частности министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что такие высказывания недопустимы.

"Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине", - добавил он.

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