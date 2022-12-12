Зато власть рассматривает возможность создания новых микрорайонов или даже населенных пунктов.

Вероятно, что после окончания войны Украина не сможет отстроить некоторые населенные пункты, поскольку российские войска разрушили их до основания. Об этом председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в интервью РБК-Украина.

"Как бы больно не было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли", - сказала она.

Она добавила, что на сегодня есть общины, в которых население увеличилось на 25%.

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"Есть области, которые деоккупированы, и нам кажется, что именно эти области должны быть в фокусе внимания восстановления. Но и те области, которые на сегодня приняли людей и бизнес, их территории также нужно перепланировать, учитывая особенности экономические и демографические", - сказала она.

В то же время она заявила, что будут территории, которые можно будет рассматривать для создания нового микрорайона или даже нового населенного пункта. Такие новые микрорайоны будут расти там, где будет запланировано строительство новых мощностей, которые позволят трудоустроить людей.

План восстановления Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины станет бустером для экономики Европы. По его словам, План восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, а его реализация поможет также и европейской экономике.

В июле презентовали проект плана восстановления Украины. Он предусматривает три ключевых этапа:

Восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно, и что является критическим для жизни людей

Быстрое восстановление инфраструктуры.

Долгосрочная трансформация.

Финансировать мероприятия плана собираются за счет арестованных российских активов, грантов и льготных кредитов, инвестиций частного сектора и внебюджетных взносов, а также средств государственного бюджета Украины.

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