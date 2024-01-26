Последний раз рождаемость в Украине росла еще в 2012-м году, после - лишь спад, а полномасштабное вторжение РФ еще сильнее ухудшило ситуацию.

В 2023 году в Украине родилось 187 387 тысяч маленьких украинцев. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Из них больше всего родилось в городе Киеве (19 979 детей), Львовской (16 638 детей), Днепропетровской (14 433 детей), Одесской (13 736 детей), Киевской (10 820 детей), Ривненской (9 542) и Закарпатской (9 450 детей) областях.

В инфографике издания Слово и дело видно, что уровень рождаемости в Украине падает в течение десяти лет. В 2022 году рождаемость в Украине упала на 24,6% по сравнению с 2021 годом. Согласно инфографике, это антирекорд от начала независимости.

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Однако из-за начала в 2022 году полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину эти данные не включали информацию с временно оккупированных территорий.

Последний раз рождаемость в Украине росла еще в 2012-м году, после - лишь спад, а полномасштабное вторжение РФ еще сильнее усугубило ситуацию. Прошлый год поставил абсолютный антирекорд - с 1991-го, когда Украина обрела независимость, рождаемость такой низкой не была.

Динамика за последние годы следующая:

2017 – 364 тыс (-8%);

2018 – 335 тыс (-8%);

2019 – 308 тыс (-8%);

2020 – 299 тыс (-3%);

2021 – 279 тыс (-7%);

2022 – 209 тыс (-24%);

2023-187 тыс (-11%).

Также сообщается, что в 2023 году было зарегистрировано 186 051 браков. Лидерами по количеству вновь образованных семей были грод Киев (21 802), Днепропетровская (18 816), Одесская (13 740), Киевская (11 712), Львовская (10 983) и Харьковская (10 977) области. Разорвать же отношения решили в 8 раз меньше пар - 24 108.

Кроме того, по данным Министерства юстиции Украины, в течение 2023 года 9 230 украинцев изменили свое имя, фамилию или отчество. Всего в 2023 году органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано 903 016 актовых записей гражданского состояния.

Рождение детей в Украине - детали

В роддоме в Ровно в семье военного родился мальчик с весом более шести килограммов. Врачи утверждают, что малыш стал одним из крупнейших не только для области, но и для всей Украины.

Мальчик Остап на свет появился через кесарево сечение и он уже второй сын, а о примерном весе ребенка женщину врачи предупреждали еще до родов. Родился мальчик весом 6 330 граммов и ростом 65 сантиметров.

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