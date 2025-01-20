Стоимость мероприятия исчисляется в долларах, по курсу на момент инаугурации.

Инаугурация президента – всегда дорогое мероприятие. Из украинских лидеров, данные о стоимости мероприятия по инаугурации которых известны, инаугурация Виктора Ющенко стоила Украине больше всего.

Мероприятие обошлось в 800 тысяч долларов. Об этом информирует проект UA War Infographics. Отмечается, что сумму вычисляли в долларах, по курсу на момент инаугурации.

Инаугурация предателя Виктора Януковича официально стоила государству 2 миллиона гривень. На тот момент это около 250 тысяч долларов.

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Инаугурация Петра Порошенко обошлась в 67 тысяч долларов. В то же время данные о стоимости инаугурации президента Владимира Зеленского и других лидеров в открытом доступе пока отсутствуют.

"Впрочем, инаугурация Трампа все равно дороже, на нее собрали 250 миллионов (!) долларов в качестве пожертвований", – добавили в UA War Infographics.

Инаугурация Трампа: вы могли это пропустить

20 января 2025 года Дональд Трамп официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Во время предвыборной кампании он сделал много громких заявлений, в частности о войне в Украине.

Во время инаугурационной речи об Украине Трамп не упомянул, хотя говорил о том, что Штаты будут способствовать миру в других странах:

"Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым. Америку снова будут уважать и восхищаться ею, в частности люди религии, веры и доброй воли. Мы будем процветать. Мы будем гордиться. Мы будем сильны, и мы победим, как никогда раньше", – заявил он.

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