Анастасия Дьякова: Чаще всего насильник - хорошо знакомый ребенку взрослый

Советник по вопросам защищенности человека в интернете при Вице-премьер министре-министре цифровой трансформации, основательница образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасия Дьякова рассказала в интервью УНИАН, почему покупка ребенку смартфона и регистрация в соцсетях в десять лет – не лучшая идея, как защитить детей от травли в интернете, и как карантин и стресс могут привести к суициду.

На так давно МБО «Служба спасения детей» в партнерстве с детским омбудсменом провели исследование «Сексуальное насилие над детьми и сексуальная эксплуатация детей в интернете в Украине». Цифры ужасны – каждый четвертый из опрошенных детей за последний год попадал, как минимум, в одну из ситуаций сексуального насилия или эксплуатации. Вопросы в интернете про свои интимные части тела получал каждый пятый ребенок в средней школе, статистика в старшей школе - около 40%. Примерно каждого десятого ребенка в средней школе просили отправить его интимные фото, и 2% соглашались. Хотя бы один из видов взрослого контента почти ежедневно видят от 5% до 15% детей.

При этом, примерно половина детей никому не рассказала о неприятных ситуациях, которые произошли с ними в интернете. Три четверти тех, кто все же решился рассказать, поделились не с родителями, а с другом или подругой. В полицию обратились лишь 1,3%. Подавляющее большинство защищало себя пассивно, увы, мало кто из детей готов к активным действиям.

Из исследования можно делать вывод, что большинство родителей имеет довольно поверхностное представление об угрозах для детей в интернете. Прокомментировать эти данные и подробно рассказать об опасностях УНИАН попросил советника по вопросам защищенности человека в интернете при Вице-премьер министре – министре цифровой трансформации, основателя образовательного проекта #stop_sexтинг Анастасию Дьякову.

В каком возрасте у детей в Украине появляются страницы в социальных сетях? Готовы ли они ко всем опасностям? Родители понимают, с чем может столкнуться ребенок в интернете?

По статистике, у большинства детей уже в 10 лет есть аккаунты, но абсолютное большинство родителей не думают о том, насколько интернет может быть опасен. Иногда подарить смартфон – самое простое, что можно сделать. Ребенок не отвлекает, сидит дома. Родителям кажется, что если сын или дочь физически рядом, то они в безопасности, но на самом деле – нет.

Представление о безопасности сильно изменилось в нашем мире. Чаще всего риски для детей в интернете мы делим на три категории: контент, действия и контакты. Если мы говорим про контент, то это то, что дети могут увидеть. Дети-блогеры могут пропагандировать, рекламировать опасные действия (можно привести в пример «зацеперов»).

Согласно опросу, только 16% опрошенных детей контролировали с помощью программ родительского контроля. Без них дети, к сожалению, рано видят порнографию, 83% детей впервые увидели сексуальный контент в возрасте 7-13 лет. Чаще всего дети сталкиваются с порнографией случайно, видят рекламу на сайтах, где ищут информацию. Это вызывает шок, удивление, растерянность.

Опасность в том, что порнография у ребенка нормализирует как насильственное поведение, так и раннюю сексуализацию - дети высылают свое фото, соглашаются на секс через камеру, касаются себя на камеру. Им кажется, что это нормально, что все так делают. Кроме этого зарождаются иллюзии о том, какими должны быть сексуальные отношения. Дети, в большинстве своем, не понимают, что это кино, в котором есть сценарий, режиссер, актеры. Они воспринимают все за чистую монету.

В ходе нашего исследования мы задавали вопрос о том, от кого дети за последний год получали информацию о сексе, о незнакомцах в интернете, интернет-безопасности, порнографии. Чаще и больше родители говорят о незнакомцах, мало о сексе, о порнографии не говорят совсем. Нам, с одной стороны, приятно, что тема общения с незнакомцами на слуху, но, с другой стороны, есть базовые вещи, которые должны обсуждаться дома. Они влияют на уровень доверия со стороны детей, на то, могут ли они рассказать о преступлениях родителям или нет.

Следующая категория опасностей в интернете - «действие», о чем идет речь?

К сожалению есть деструктивные группы, деструктивные призывы. Это мотивация, привлечение детей к нанесению вреда телу, здоровью, жизни. Какие бы соцсети мы не блокировали, опасность останется.

У нас был большой «коммуникационный всплеск» по увеличению числа суицидов. Ни в одном случае не было доказательств, что трагедия произошла из-за контента в интернете. Еще в начале пандемии все эксперты говорили, что будет подъем, связанный не столько с контентом в интернете, сколько с изоляцией, поскольку это стресс для всех. Выход из карантина – тоже стресс. Мы видим постковидный синдром, увеличение домашнего насилия. Все это влияет на статистику по суицидам. Ключевая проблема – домашние конфликты, ссоры с родителями и конфликты в школе.

К категории «Действие» относится и буллинг, когда дети обижают друг друга, являются свидетелями того, что кого-то обижают. Он может проявляться в разных форматах: травля, создание неправдивых страничек, исключение ребенка из группы класса, публикация фейковых или обидных фото, спам. Дети, к сожалению, очень изобретательны. У нас была история, когда одноклассника пытались «продать» под видом домашнего животного.

Родителям важно помнить, что кибербуллинг может происходить с ребенком 24/7. Это может быть и вечером, когда ребенок не в школе. В интернете может буллить большее количество детей, чем в классе. К этому нужно относиться серьезно, мы видим в мире много случаев, когда причиной суицида становился именно буллинг в интернете.

В Украине мы много говорим про суицидальные группы, и они есть, но подтвержденных кейсов, где было бы доказано, что это причина трагедии – нет. Вместе с этим, мы забываем, что преследование, травля в интернете может привести к таким же плачевным последствиям.

Также риск из категории «действия» – сексинг, подростки могут обмениваться контентом в формате изучения своей сексуальности, когда они хотят получить комплименты, когда это становится трендом.

Третья категория – «контакт». Насколько она актуальна, ведь все родители учат: «Не разговаривай с незнакомцами»?

Согласно исследованию, каждый пятый опрошенный ребенок в старшей школе общался с незнакомцем в интернете про интимные отношения. Каждый пятый в средней школе, практически каждый второй из старшей школы готовы встретиться с незнакомцем из интернета.

К сожалению, дети знакомятся и начинают доверять, они меняют правила, которые работают с незнакомцами: «Мы же давно общаемся, значит - "знакомец"». И, к сожалению, случаются трагедии. Около половины ситуаций, случившихся с опрашиваемыми, были связаны с онлайн-незнакомцами.

К счастью, в Украине уже криминализирован груминг. Это - налаживание контактов для сексуального насилия. Это либо насилие в интернете, когда ребенка заставляют сделать фото, видео, определенные действия на камеру, либо преступник может после онлайн-знакомства встретиться с ребенком и совершить сексуальное насилие офлайн.

И есть такая проблема, как сексторшин. Это налаживание контактов для получения финансовой выгоды. Детей шантажируют тем, что где-то разместят их фото или видео, требуют более интимные материалы, чтобы потом их продать. У шантажистов могут быть заказчики, преступники знают, какой контент можно кому продать. Это огромная индустрия, сеть, раскинувшаяся по разным странам. Это межнациональные, межкультурные преступления, которые часто расследуют крупные организации, Interpol, Europol.

А правда ли, что Украина - в числе лидеров по производству детской порнографии?

Я знаю, что есть заголовки про то, что мы входим в тройку. Но я вижу статистку, десять локаций хостинга с детской порнографией - это Нидерланды, Франция, Россия, Люксембург, США, Канада, Словакия, Румыния, Украина, Латвия.

Среди причин – низкий уровень жизни, готовность родителей совершать преступления в том числе из-за низкого уровня жизни. Чаще всего сексуальное насилие и офлайн, и онлайн совершают люди, которых дети достаточно хорошо знают. Редко бывает: шел по улице, напали, изнасиловали. Хотя и такие случаи бывают. Чаще всего преступник – хорошо знакомый ребенку взрослый.

Как вы оцениваете работу украинских полицейских и судов?

У нас сильная активная команда Киберполиции, но, к сожалению, она маленькая. Мы могли бы расследовать больше. Но те кейсы, которые есть - расследуется хорошо. Недавно было криминализировано хранение и распространение детской порнографии, был криминализирован просмотр детской порнографии и груминг. Нагрузка на полицию станет больше, мы очень ждем реакцию от МВД, Нацполиции, ведем переговоры, чтобы штат был увеличен.

Относительно судов, вопрос в наличии судей. Из-за того, что штат не полный, слушанья не назначаются, процесс затягивается, все идет гораздо дольше.

Мы совместно со школой судей разрабатываем курс для судей по всей стране, он будет касаться сексуального насилия над детьми в интернете, офлайн насилия, груминга и т.д. Такое же обучение будет и для полиции, прокуроров. Мир меняется очень быстро, и мы тоже вынуждены меняться.

Что делать родителям, чтобы защитить ребенка?

Ввести семейную традицию завтраков без гаджетов. Можно провести с детьми один из уроков, которые вы можете найти на сайте # stop_sexтинг или прочитать вместе сказку «Хаппи и ее суперсила», которую совместно с Ирой Бова выпустили на эту тему. Регулярно повторять разговоры с детьми на тему безопасности в интернете.

Дети, попавшие в опасную ситуацию в Интернете, их родители могут позвонить на правительственную консультационную линию 1545 (далее выбрать 3). Звонить можно круглосуточно, бесплатно и анонимно.

В Украине также действует чат-бот, с помощью которого дети и подростки могут получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если их шантажируют в Интернете и требуют контент сексуального характера. Чат бот работает на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ и в Telegram @StopSextingBot.

Также, в рамках проекта # Stop_sexтинг работает интернет-портал сообщений о материалах, изображающих сексуальное насилие над детьми Вы можете сообщить о таком контенте, это помогают защитить детей и не допустить их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Помните, что безразличие и молчание поддерживают насильников.

Влад Абрамов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter