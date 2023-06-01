Однако, когда именно она стала мамой, не уточнила.

В День защиты детей 32-летняя депутат Елизавета Ясько объявила, что стала мамой. Отцом ее ребенка является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Своему новому статусу женщина посвятила целый пост в соцсети, в котором назвала ребенка украинскими корнями и украинским продолжение ее отца.

Когда именно малыш родился, его пол, как и имя Ясько не уточнила. Из ее сообщения понятно лишь, что ребенок появился на свет во время войны. "Никогда не могла представить, что мой ребенок родится в этих страшных реалиях войны для нашей страны", - поделилась она.

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Также в сообщении она пожаловалась на то, что ей тяжело, ведь она заменяет малышу и папу и маму, как и многие другие украинские женщины.

"Никогда себе не могла представить, что рядом на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе. Мой ребенок - моя любовь. Для отца наш ребенок - это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", - написала Ясько.

Отношения Саакашвили и Ясько

О романе Саакашвили с Ясько стало известно в ноябре 2020 года.

Саакашвили находится в тюрьме в Грузии с тех пор как вернулся в страну осенью 2021 года. Именно тогда нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько впервые рассказала интимные подробности отношений с экс-главой Грузии Михеилом Саакашвили.

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