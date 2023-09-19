Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Народный депутат в законопроекте предлагает заключенным крутить педали для выработки электроэнергии в обмен на сокращение срока заключения. С такой инициативой выступил Сергей Гривко от "Слуги народа".

Законопроект №10057 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с общественно полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии" уже зарегистрировали в Верховной Раде.

По замыслу нардепа, генерировать электроэнергию через велогенрационные установки можно привлечь 50 тысяч заключенных.

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"Если в течение месяца они будут выполнять нормы определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год узник может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что повлияет прямо на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн). Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые возможно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры. Было бы круто увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию", – прокомментировал Гривко свою инициативу.

На законопроект сразу же отреагировали в сети. Мнения украинцев разделились. Некоторые критикуют предложение депутата:

"Они все там такие "идейные"? Такое впечатление, что они через одного закончили только начальную школу, если рассматривать их креативные идеи", – написала пользовательница.

Однако есть и те, кому эта идея нравится. Некоторые пользователи даже вносят свои предложения. Например, женщина по имени Ольга предлагает привлечь к этому процессу российских захватчиков:

Скандальные заявления нардепов

В феврале 2020 года народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар дал пенсионерке совет, как расплатиться за коммунальные услуги. Чиновник предложил ей продать породистую собаку.

В июне 2020 года в скандал попала другая депутат от "Слуг народа" Галина Третьякова, которая заявила, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества".

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