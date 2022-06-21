Такую большую цифру озвучил глава Европейского инвестиционного банка.

На восстановление Украины понадобится выделить более $1 триллиона. И Европе придется сыграть одну из ведущих ролей в реконструкции нашей страны.

Таким мнением поделился глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер во время брифинга во Франкфурте. Его слова цитирует издание Bloomberg.

"Я поставлю триллион [евро], потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда смотрю на уровень разрушений [в Украине]", — сообщил Хойер.

По словам руководителя Европейского инвестиционного банка, Европа "должна будет сыграть самую большую роль" в реконструкции. Руководитель ЕИБ уже работает над выделением от 1 до 1,5 миллиарда долларов на восстановление Украины.

Хойер озвучил свой прогноз в преддверии встречи лидеров Европейского Союза 23-24 июня. На этом саммите Украине могут предоставить статус кандидата в ЕС и обсудят восстановление государства после войны.

Напомним, 18 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что инфраструктурный ущерб от войны на текущий момент составляет $104 млрд. А в целом потери нашей страны из-за российской агрессии еще в конце мая превысили $600 млрд.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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