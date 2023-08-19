Отмечается, что город массовых мероприятий на День Независимости не устраивает.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, из-за чего перекрывают Крещатик на неделю.

КГГА информирует в своем Telegram, что город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. А на Крещатике будет размещена выставка остатков вражеской техники.

"Как проинформировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, сообщает КГГА, с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Украина готовится праздновать День Независимости

Как сообщал УНИАН, ранее Киевская городская военная администрации предупредила водителей, что в течение восьми дней в центре города будет перекрыт участок дороги. Отмечалось, что это связано "с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева".

Ограничение будет действовать с 23:00 20-го августа до 23:30 28-го августа.

Как известно, в Главном управлении разведки допускают провокации РФ или нанесение ударов на День Независимости Украины, поскольку символы украинской государственности являются сильным раздражителем для россиян. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов призвал быть бдительными и не паниковать, причем не только в праздничные, но и в другие дни.

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