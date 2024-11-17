По словам адвоката, в законодательство нужно внести изменения.

Наличие военной формы у гражданских лиц может вызвать возмущение у действующих и бывших военных. Тем не менее это не запрещено законодательством.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Козаченко в эфире канала Киев24.

"Сейчас в законодательстве нет описания того, что такое военная форма. Если вы надеваете футболку с пикселем или камуфляж - это не военная форма", - поделилась она.

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Адвокат отметила, что ответственность, которая предусмотрена законом про административные правонарушения, предусмотрена только если на военной форме есть опознавательные знаки - шевроны и погоны.

"Если знаков различия на форме нет - то нет и ответственности", - подчеркнула Козаченко.

Адвокат поделилась, что есть большое количество гражданских лиц, которые надевают камуфляжную одежду, чтобы совершать преступления. Она считает, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы такие люди могли получить справедливое наказание.

Военная форма ВСУ - важные новости

Ранее УНИАН писал, что в феврале 2024 года в ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму. В одежду внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно.

Кроме того, в 2023 году полиция Киева разоблачила "фонд", представители которого в военной форме собирали средства для ВСУ. Открытию уголовного производства предшествовал конфликт между представителями фонда и гражданами.

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