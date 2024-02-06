В проекте закона не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством.

По мнению Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в соответствии с проектом №10449 не совсем понятен механизм исполнения будущих решений судов по новым делам, который предлагается ввести проектом.

"Детально не прописано, как будет исполняться решение суда и каким образом будет накладываться ограничение на военнообязанного. В частности, сейчас ч. 9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. При этом в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством", - рассказал эксперт в комментарии изданию Фокус.

По его словам, возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить гражданина права управлять автомобилем, ведь такое право в законодательстве Украины сейчас предусмотрено только в отношении должников по алиментам.

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Также в новом законопроекте о мобилизации говорится также о наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг.

Александр Камша объясняет: как определено в ст. 59 ЗУ "О банках и банковской деятельности", допускается наложение ареста на денежные средства и другие ценности физических лиц, находящихся в банке, исключительно по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда.

Мобилизация в Украине - последние новости

Законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, несмотря на то, что в нем есть много дискуссионных норм.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Он отметил, что сейчас должно быть решение профильного парламентского комитета по законопроекту. По его словам, законопроект предлагался большинством в повестку дня на этой неделе.

Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что на заседание профильного комитета планируют пригласить представителей Министерства обороны, которые являются авторами законопроекта, потому что есть вопросы даже к его обновленной версии.

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