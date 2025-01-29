В законе четко перечислены ситуации, когда у военных должностных лиц действительно есть такое право.

Работники ТЦК могут забрать военно-учетный документ гражданина, но исключительно в случаях, предусмотренных законодательством. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Он подчеркнул, что военно-учетные документы относятся к категории личных документов человека, поэтому закон предусмотрел конкретные случаи, когда изъятие этих документов допускается:

для сверки учетных данных;

для внесения изменений или уточнений в военно-учетный документ;

в случае вручения повестки.

"Изъятие военно-учетного документа должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия. Военнообязанному должны выдать расписку об изъятии", - отмечает Франчук.

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Юрист отметил, что гражданин имеет право оставить военно-учетный документ у себя, если работники ТЦК не предоставляют письменных доказательств своих действий.

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Как писал УНИАН, после обновления критичности предприятия с 21 января могут бронировать своих работников. По словам нардепа Александра Федиенко, Кабмин устранил правовой недостаток, из-за которого возник период, когда предприятия, которые определены как критические, не могут забронировать своих работников.

Также мы рассказывали, что делать, если вас силой удерживают в ТЦК. Прежде всего юристы советуют иметь при себе контакты адвоката.

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