Изменения в законодательство вступили в силу с 18 мая.

В Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Среди прочего он предоставил новые льготы женам/мужьям мобилизованных военных. Как следует из текста закона №10449, им смягчат обязательства перед банками.

Закон, вступивший в силу 18 мая не является самостоятельным, а лишь вносит большое количество поправок в уже существующие законы. В частности он скорректировал пункт 15 статьи 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Отныне для военных и их жен/мужей отменено начисление штрафных санкций и пени за невыполнение некоторых финансовых обязательств перед банками и физическими лицами.

"Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, (...) их женам (мужьям) - штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля", - говорится в новой редакции закона.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, пока украинские мужчины не будут получать электронные повестки через мобильное приложение "Резерв+". Как пояснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сейчас в украинском законодательстве просто не существует такого понятия, как электронная повестка. Новый закон в этом плане ничего не изменил.

Также мы рассказывали, что мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня лично приехать в Украину и прийти во временный центр комплектования, чтобы снова стать на воинский учет.

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