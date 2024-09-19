На практике повестку часто передают через родителей или других сожителей военнообязанного.

Если повестка с вызовом в ТЦК была передана родственникам или сожителям военнообязанного, а не ему лично, это не влечет за собой юридической обязанности действительно явиться в военкомат. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Она отметила, что полномочия вручать повестки военнообязанным, кроме работников ТЦК, также имеют уполномоченные представители органов местной власти, местного самоуправления, председатели объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

"Бывает, что такое уведомление о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужа. Но такой документ не влечет за собой никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", - пояснила юрист.

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Екатерина Анищенко отметила, что вручение повестки должно проходить должным образом, который определен в законе. Сейчас таких путей только два: либо уполномоченное лицо вручает лично в руки военнообязанному, либо повестку присылают по почте.

Что касается второго способа, то пока юрист не слышала о случаях, когда человека штрафовали за игнорирование повестки, присланной по почте.

"Такая практика будет распространенной, но не так скоро, как некоторые ожидают. Да, распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут присылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Оберіг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП. Такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут присылать повестки более активно", - отметила она.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, наличие у мужчины трех и более несовершеннолетних детей является одним из оснований для отсрочки от мобилизации. Однако воспользоваться этим правом многодетные родители могут лишь при определенных условиях.

Также мы рассказывали, что в Украине начали рассылать повестки через "Укрпочту", однако в случае неправильного оформления повесток у военнообязанных могут возникнуть большие проблемы.

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