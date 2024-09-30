В ТЦК напомнили, если человек имеет определенные болезни, то должен принести документы, которые это подтверждают.

Военно-врачебная комиссия не подчиняется территориальным центрам комплектования, ведь это независимый орган. Об этом заявил и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы, подполковник Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру".

Когда журналист спросил у него, как он оценивает работу ВВК на Прикарпатье, ведь, по словам интервьюера, в регионе были случаи, когда мобилизованные мужчины умирали в учебных центрах от сердечных приступов, поэтому среди населения существует недоверие к работе ВВК, подполковник ответил:

"На Прикарпатье ВВК работает планово и я уверен, что таких случаев, когда кому-то какой-то диагноз не внесли в заключение, нет. Каждый врач несет за это персональную ответственность. Другое дело, что люди сами себе ставят диагнозы типа "спина болит", которые ничем, кроме слов, не подкреплены".

По его словам, если человек имеет определенные диагнозы, то при прибытии на ВВК он должен иметь при себе медицинские документы, которые эти диагнозы подтверждают.

"Кроме того, все обследования можно пройти на базе нашей областной больницы. Если врач ВВК сомневается в той или иной паталогии военнообязанного, он эти обследования обязательно назначает. Все эти вещи учитываются", - заверил Мороз.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы подчеркнул, что после военно-врачебной комиссии человек проходит повторный осмотр в ТЦК и СП. Военнообязанных осматривает начальник медицинской службы, начальник службы морально-психологического обеспечения центра.

"Мы также смотрим заключение ВВК, и если есть сомнения проводим дообследование. Далее военнообязанный проходит медосмотр также на базе учебного центра. То есть, целых три этапа. Поэтому такого, что у человека есть диагноз и его не "заметили" быть не может. Потому что это разные структуры и разные врачи. Другое дело, что люди, которые имеют даже хронические болезни, также могут быть пригодными к службе, но конечно не на передовой. Их назначают на тыловые должности, ремонтные подразделения. Каждый случай рассматривается индивидуально и человеку находят подразделение и должность, где он будет на своем месте", - добавил Мороз.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее адвокат Сергей Савинский рассказал, какие полномочия имеют работники ТЦК во время мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК и СП ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет граждан Украины.

В то же время адвокат Татьяна Даниленко заявила, что начальники ТЦК и СП могут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с мобилизацией и накладывать штрафы на украинцев. В частности штрафы могут накладывать при отсутствии нарушителя, который должен был прийти в центр.

Вас также могут заинтересовать новости: