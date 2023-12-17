Роман Истомин отметил, что украинцы не соблюдают правила воинского учета.

Верховная Рада поддержала проекты законов президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации в связи с российской агрессией. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, происходит ли сейчас усиление мобилизации.

"Усилить меры мобилизации невозможно, потому что количество личного состава у нас пока не увеличивается. Штаты, которыми были до начала полномасштабного вторжения, так и остались. Меняются, может быть, способы, подходы. Усиления мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предполагается в ближайшее время", - рассказал представитель ТЦК и СП в комментарии "Суспільне Полтава".

При этом он указал, что нынешние процессы показали, что украинцы не соблюдают правила воинского учета.

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"Во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства. Именно этот фактор стал ключевым в том, что начали оповещения на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам. Если это даже частное строение, то все равно это общественное место, согласно определению. Поэтому туда ТЦК вместе с полицией заходят без всякого разрешения", - отметил Истомин.

При этом он указал, что повестка, которую вручают представители ТЦК во время оповещения, - вызов именно в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. По его словам, сейчас мало добровольцев, поэтому работники ТЦК мобилизуют немотивированных мужчин

"В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, немотивированный сейчас гражданин, когда он проходит обучение, он как минимум привыкает к тому, что он военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже там", - подытожил Истомин.

Мобилизация в Украине - последние новости

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал изменения в мобилизации уже в ближайшее время, в том числе привлечение рекрутинговых компаний.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров ожидает большего содействия мобилизационной работе от властей на местах.

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