Незаконные путешествия по Карпатам могут быть достаточно опасными.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает всех потенциальных нарушителей, что самостоятельные "прогулки" в районе украинско-румынской границы очень опасны, потому что там есть большие медведи.

"Хозяин Карпат проснулся и появился на украинско-румынской границе - на днях пограничники Черновицкого отряда обнаружили вблизи границы взрослого медведя. Уважаемый гость попал в объектив фотоловушки", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников ГПСУ, медведь неспешно осуществлял свое патрулирование вблизи украинско-румынской границы на участке отделения "Перкалаб" отдела пограничной службы "Селятин".

Видео дня

"Пограничники предостерегают всех туристов, а особенно - нарушителей, которые блуждают окольными путями, быть осмотрительными и не подвергать свою жизнь опасности. Незаконные путешествия по Карпатам могут быть достаточно опасными", - отмечают специалисты.

Нападения диких животных на людей

Как сообщал УНИАН, в Северной Македонии отдыхающих призвали быть осторожными из-за угрозы нападения бурых медведей. Произошло это после того, как в результате нападения медведя в природном парке Маврово был ранен датский лыжник. Местные власти объяснили: из-за мягких зим в последние годы медведи начали прерывать спячку раньше времени или вовсе пропускать ее, что привело к увеличению их популяции в западной части страны. В результате эти хищники стали чаще приходить в населенные пункты и даже атаковать людей.

Напомним, недавно в Одесской области, вблизи государственной границы были замечены опасные дикие кабаны. Несмотря на плохое зрение, дикие кабаны природой наделены другими преимуществами - они быстро бегают, хорошо плавают, имеют хороший слух и обоняние. Кроме того, они очень сильные и смелые животные, а еще - умеют хорошо маскироваться. Пограничники предупредили, что наткнуться на поросячью семью в период брачного сезона, или на самку с детенышами - не лучшая идея. Ведь такая встреча может быть невероятно опасной для человека, а реакция мохнатых - непредсказуемой.

Вас также могут заинтересовать новости: