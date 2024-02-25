Животные быстро бегают, хорошо плавают, имеют хороший слух и обоняние.

В Одесской области, вблизи государственной границы замечены опасные дикие кабаны. Как сообщает Южное региональное управление ГПСУ, пограничники Подольского отряда зафиксировали в пределах пограничных контролируемых районов прогулки диких кабанов.

Говорится, что, несмотря на плохое зрение, дикие кабаны природой наделены другими преимуществами - они быстро бегают, хорошо плавают, имеют хороший слух и обоняние. Кроме того, они очень сильные и смелые животные, а еще - умеют хорошо маскироваться.

"Наткнуться на поросячью семью в период брачного сезона, или на самку с детенышами - не лучшая идея. Ведь такая встреча может быть невероятно опасной для человека, а реакция мохнатых - непредсказуемой. Поэтому советуем не подвергать риску свою жизнь и здоровье и не ходить звериными тропами вблизи границы", - рассказали в управлении.

Также обнародовано видео - в кадр попала стая из по меньшей мере пяти кабанов. В управлении также напомнили, что у границы с Молдовой зафиксировали движение волков - обычно хищники передвигаются стаями.

Последние новости Одесской области

На днях в Одесской области пограничники снимали с дерева уклониста-неудачника. Мужчина пытался незаконно попасть из Украины в Молдову, однако столкнулся с волками.

С перепугу он залез на дерево и по телефону вызвал помощь. Пограничники со служебной собакой нашли уклониста-неудачника недалеко от железнодорожной станции Абамеликово.

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