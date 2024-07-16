В таком случае суд будет использован только во время процедуры обжалования решения ТЦК, отметил эксперт.

ТЦК во время проверки документов, в случае отсутствия данных, может взять информацию из государственных реестров, сообщил в эфире "Киев 24" адвокат Юрий Танасийчук.

"Если там нет информации о конкретном гражданине, он не стоит на учете, то ТЦК может наложить административное взыскание, которое теперь не требует подтверждения решением суда. А суд уже будет использован исключительно во время процедуры обжалования решения ТЦК о наложении административного штрафа от 17 до 25 тысяч гривен. И в таких спорах ТЦК должен доказать, что обращаясь в госреестры, не удалось получить информацию. Я думаю, что таких споров будет довольно много", - сказал Танасийчук.

Он также добавил, что сейчас ожидается выход дополнительных документов, утвержденных правительством Украины и профильными министерствами, которые будут четко определять этапы и возможность представления на исполнительное производство и орган, который это может сделать.

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"Или ТЦК, или это должно быть отдельное обращение в суд, для получения письма на исполнительные действия. На сегодня для меня это также открытый вопрос, каким образом этот механизм должен работать. Что точно определено - это ограничения в части предоставления админуслуг и сама процедура наложения административного взыскания. вопрос выполнения еще не до конца открыт и понятен и для юридической среды также", - добавил Танасийчук.

Мобилизация в Украине

Согласно новому закону, все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. За нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривень. При этом повестки, присланные после 16 июля, будут считаться врученными даже в случае отсутствия лица.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами, то штраф не будет наложен даже если он не обновил свои данные.

Также, в Минобороны сообщили об изменениях относительно отсрочки студентов и многодетных родителей. Отмечается, что им больше не нужно будет ходить в ТЦК и СП для оформления отсрочки.

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