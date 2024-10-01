В каких случаях возможна мобилизация до 25 лет, а когда призвать в ряды ВСУ не могут, мы спросили у юристов.

До 9 ноября 2024 года в Украине продлено военное положение и продолжается общая мобилизация. Призывают ли сейчас мужчин в возрасте до 25 лет - адвокат рассказал, кого по закону могут мобилизовать, а кого - нет.

Мобилизация до 25 - кто не подлежит

По словам адвокатов Евгения Камышева и Руслана Мельника, вопрос регулирует Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, он указывает на то, что мобилизованными являются военнообязанные мужчины - в том числе и до 25 лет. Итак, вполне логично, что если человек не имеет статуса "военнообязанный", а имеет только статус призывника, то он не является военнообязанным и не может быть призван в ВСУ, пока не достигнет мобилизационного возраста, то есть, пока ему не исполнится 25 лет.

Также адвокаты отметили, что до 25 лет лицу могут вручить повестку:

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Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения военно-учетных данных. Вручение повестки лицу до 25 лет, которое ранее не проходило военной службы, не означает его мобилизации. Хотя на практике можно встретить случаи, когда таких мужчин все же мобилизуют.

Напомним, что призывники - это ребята от 18 до 25 лет, которые приписаны к призывному участку. Этот статус и другие указаны в военно-учетном документе.

То есть, по закону, призывники в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию.

Когда возможна мобилизация в Украине до 25 лет

Как упоминали ранее, если мужчина имеет статус военнообязанного, то его могут мобилизовать, даже если ему нет 25. Статус "военнообязанный" мужчины в возрасте до 25 лет могут иметь в таких случаях:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

До недавнего времени был еще и третий пункт - военнообязанными признавали ребят в возрасте до 25 лет, которых ранее медкомиссия (военно-врачебная комиссия) признала непригодными к службе в мирное время и ограниченно годными в военное. Поскольку статус "ограниченно годный" убрали из нового закона о мобилизации, то такие ребята автоматически попадали в категорию военнообязанных. Те же, кто имел статус годный, до 25 лет не попадали в эту категорию.

В сентябре мобилизацию ограниченно годных ребят от 18 до 25 лет остановили - написал в своем телеграмм-канале народный депутат ВРУ Алексей Гончаренко и сослался на директиву Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024. В то же время, по словам депутата, демобилизации тех, кто до 25 лет уже был мобилизован, нет.

Вышеупомянутая директива не была опубликована и публиковать ее не будут - она имеет гриф "Для служебного пользования".

Ранее мы рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине с 1 октября.

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