Нацбанк признает, что мобилизация - не их компетенция, но вот финансовые вопросы - другое дело.

Некоторые нормы законопроекта об усилении мобилизации касаются финансовых вопросов, поэтому перед принятием документа нардепам следует проконсультироваться с Национальным банком Украины. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что в целом вопросы мобилизации не входят в компетенцию Нацбанка. Этим должны заниматься Кабмин, Минобороны и Генштаб. Но поскольку в законопроекте затронуты в том числе финансовые ограничения для уклонистов, НБУ готов включится в процесс.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями. (...) В случае необходимости — а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект содержит некоторые пункты [финансового характера], — мы примем участие в дискуссии. И я убежден, что это выведет нас на оптимальный вариант решения и формулировки законопроекта", — заявил глава Нацбанка.

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Экономические аспекты в законопроекте о мобилизации

Как писал УНИАН, 25 декабря Кабмин внес в Раду проект закона об усилении мобилизации в Украине. Часть новых норм, предлагаемых документом, в том или ином виде касаются ужесточения правил военного учета.

В частности законопроект предлагает ввести ограничения в отношении граждан, которые до сих пор добровольно не явились в ТЦК для уточнения своих учетных данным. Среди прочего законопроект предлагает ограничить право таких лиц продавать и покупать недвижимость, а также право на "использование и распоряжение средствами и другими ценностями".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил, что подобные ограничения могут нарушать конституционные права граждан, если не будут сформулированы должны образом.

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