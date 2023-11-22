Юрист четко объяснил, какой должна быть законная процедура вручения повесток.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, поэтому представители ТЦК и СП продолжают вручать повестки военнообязанным. Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук пояснил, что этот документ должны вручать лично в руки.

Как сообщает ZN.UA, юрист отметил, что повестку должны вручать исключительно вживую. Обязательство явиться в ТЦК, переданное через родственников, отправленное по почте, SMS-сообщением или озвученное по телефону, не является официальным вызовом.

Кроме того, юрист подчеркнул, что военнообязанный также должен проверить наличие в повестке всей необходимой информации. Повестка, не соответствующая требованиям, не является официальным вызовом в ТЦК, а значит, обязательства явиться нет. Если после выдачи ненадлежащим образом оформленной повестки военнообязанного отпускают домой, - он абсолютно свободен.

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Мобилизация в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что мобилизация в Украине будет усилена.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации в Украине является сложным, но не настолько катастрофическим, что надо кричать "караул, все пропало".

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