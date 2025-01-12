Если у вас есть действительное бронирование, стоит самостоятельно явиться в ТЦК и пройти медосмотр, чтобы потом не волноваться.

Обязанность прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) до 4 февраля 2025 года есть только у тех военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе. Об этом на портале b2bconsult рассказал адвокат Дмитрий Дончак.

Он напомнил, что в марте прошлого года ВР приняла закон, которым был отменен статус "ограниченно годный к военной службе". Все, кто имел этот статус, до 4 февраля 2025 года должны пройти повторную ВВК.

"Если состояние вашего здоровья не изменилось, то ВВК должна вынести постановление о признании вас годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", - разъяснил юрист.

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При этом, по его словам, заключительными и переходными положениями закона установлено, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. В то же время Дончак отметил, что в законе достаточно размыто написано "подлежат повторному медицинскому осмотру".

"Из текста непонятно - должен ли военнообязанный сам, добровольно идти на повторную ВВК, или он должен ждать повестку из своего ТЦК, и только тогда идти на ВВК. Многие считают, что самому идти не нужно, потому что есть постановление КМУ № 560, где в пункте 63 указано, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", - рассказал адвокат.

В то же время Дончак подчеркнул, что ТЦК считают иначе: по их мнению, военнообязанный должен сам прийти на повторную ВВК для определения степени годности к службе, если же такое лицо не пройдет ВВК до 4 февраля, потом могут возникнуть непредсказуемые проблемы:

"Учитывая, что сейчас у вас есть действительное бронирование, я бы рекомендовал самостоятельно явиться в ТЦК и пройти медосмотр. Чтобы потом не волноваться с продлением этого статуса".

Прохождение ВВК в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, кто должен повторно пройти ВВК до 4 февраля и какой может быть штраф. Так, военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годные", должны до 4 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Также мы писали, что будет, если ограниченно годный военнообязанный не прошел ВВК. Невыполнение обязанности является нарушением правил воинского учета и предусматривает штраф.

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